Mundial 2026: cuál es la estricta cábala que sigue Antonela Roccuzzo

Una costumbre con sus hijos y una regla inquebrantable. Los detalles del amuleto secreto que la empresaria repite para asegurar la suerte.

A minutos de que se ponga en marcha el Mundial 2026, las cábalas vuelven a ocupar un lugar especial entre los hinchas. Antonela Roccuzzo no es la excepción: a lo largo de los últimos torneos, la esposa de Lionel Messi mantuvo algunas costumbres que coincidieron con los momentos más importantes de la Selección argentina.

La modelo es una de las personas más apegadas a este tipo de tradiciones dentro del entorno de la Scaloneta. Con el paso de los años, algunas fueron cambiando, mientras que otras se mantuvieron intactas.

Antonela Roccuzzo e hijos La modelo junto a sus hijos en la semifinal de la Copa América 2024. Instagram Antonelaroccuzzo. Entre las más conocidas aparece una relacionada con la ropa que utiliza para asistir a los partidos y otra vinculada a las imágenes familiares que suele compartir junto a sus hijos Thiago, Mateo y Ciro durante las competencias internacionales.

Durante el Mundial de Qatar 2022, Antonela modificó uno de sus hábitos después de la caída de Argentina frente a Arabia Saudita. Desde entonces dejó de utilizar la camiseta titular de la Selección y comenzó a asistir a los encuentros con la versión alternativa. A ese look le sumaba jeans y una cartera violeta de la marca Chanel.

Antonela Roccuzzo e hijos2 La familia en la final del Mundial Qatar 2022. Instagram Antonelaroccuzzo. Hubo otro detalle que se repitió a lo largo de toda aquella Copa del Mundo: el mismo par de zapatillas blancas y rosas de Louis Vuitton que lució en cada presentación de la Albiceleste.