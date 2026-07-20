"Siempre vas a ser el mejor", Antonela Roccuzzo le dedicó a Lionel Messi una emotiva carta tras la final del Mundial 2026

En su cuenta de Instagram, Antonela Roccuzzo le dedicó unas emotivas palabras a Lionel Messi luego de que la Selección argentina perdiera la final del Mundial 2026. Allí, la esposa del capitán remarcó: " Siempre vas a ser el mejor ".

No solo por tu talento, sino porque nunca dejaste de ser vos. Porque pase lo que pase, nunca bajás los brazos, siempre peleás hasta el final y das todo de vos hasta el último segundo. Esa fuerza, esa mentalidad y esa manera de levantarte una y otra vez son las que te hacen único.

Gracias por enseñarnos cada día que el verdadero éxito se construye con trabajo, sacrificio, perseverancia y sin perder nunca la esencia. Sos el mejor ejemplo para nuestros hijos y una inspiración para millones de personas.

Te admiro más de lo que las palabras pueden expresar y me siento inmensamente orgullosa de caminar esta vida a tu lado.

Te amo muchísimo.

El posteo de Lionel Messi tras la derrota

Minutos antes, Messi había escrito sus primeras declaraciones luego de haber perdido ante España. En su cuenta de Instagram, máximo futbolista argentino expresó:

El dolor es muy grande y va a costar que cierre esta herida. Pero también me quedo con todo lo bueno… Con los partidos que dimos vuelta dejando todo y que quedarán para siempre en la memoria, con el apoyo de un país entero que junto con el trabajo y el esfuerzo de este grupo nos llevó a volver a estar, una vez más, entre los mejores del mundo. Hoy cuesta valorar lo que hicimos, pero este grupo llegó a dos finales consecutivas de la Copa del Mundo.

Muchas gracias de corazón por cada saludo y por cada mensaje. Una vez más logramos unirnos como país y estar todos juntos, compartiendo el inmenso orgullo de ser argentinos.

También quiero felicitar a España por el campeonato.