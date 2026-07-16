Así fue el look de Antonela Roccuzzo para la semifinal contra Inglaterra

El impecable look de Antonela Roccuzzo para la semifinal contra Inglaterra siguió con su cábala. No te pierdas las fotos en la nota.

El Mercedes-Benz Stadium de Atlanta fue el escenario de una de las noches más memorables del fútbol argentino, donde la selección se enfrentó a Inglaterra por la semifinal del Mundial 2026 y logró un pasaje histórico a la final. Y desde la tribuna, Antonela Roccuzzo, esposa de Lionel Messi, vivió el partido con la intensidad de siempre.

Esta vez, vistió la camiseta titular de la selección junto con un jogging blanco, en una cábala que nació tras la derrota ante Arabia Saudita en Qatar 2022, cuando ella y sus hijos adoptaron la costumbre de usar la camiseta alternativa en cada partido.

Antonela ya ha lucido los dos modelos 2026, demostrando que las cábalas también pueden evolucionar y adaptarse, y con su presencia dejó claro que la confianza en el equipo y los pequeños rituales pueden ser parte del camino hacia la gloria. Por último, escribió un mensaje lleno de emoción en su posteo en Instagram: “¡Gracias, Dios! ¡Vamooos Argentina! ¡A la Final!”