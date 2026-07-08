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Antonela Roccuzzo

El emocionante posteo de Antonela Roccuzzo para Lionel Messi tras la agónica victoria ante Egipto: "Ya no..."

Junto a Thiago, Mateo y Ciro, la empresaria vivió el minuto a minuto de un partido dramático que la Scaloneta dio vuelta en el final.

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Antonela Roccuzzo y sus tres hijos celebraron la agónica clasificación argentina desde los palcos de Atlanta. / Instagram @antonelaroccuzzo

Antonela Roccuzzo y sus tres hijos celebraron la agónica clasificación argentina desde los palcos de Atlanta. / Instagram @antonelaroccuzzo

La Selección Argentina selló su pasaje a los cuartos de final del Mundial 2026 tras concretar una remontada inolvidable. El equipo dirigido por Lionel Scaloni caía por dos goles frente a Egipto en la ciudad de Atlanta, pero reaccionó a tiempo y terminó imponiéndose por 3 a 2 en un encuentro no apto para cardíacos.

Lionel Messi logró revertir el panorama adverso del primer tiempo y resultó clave en la remontada del equipo.

Lionel Messi logró revertir el panorama adverso del primer tiempo y resultó clave en la remontada del equipo.

El apoyo infaltable de Anto a Messi

Como es habitual en cada cita mundialista, la familia de Lionel Messi acompañó al capitán desde las tribunas del estadio. Antonela Roccuzzo presenció el dramático partido junto a sus hijos Thiago, Mateo y Ciro, todos vestidos con la tradicional camiseta número diez albiceleste.

Los herederos del capitán vistieron la indumentaria oficial con el dorsal número diez para alentar a su padre.

Los herederos del capitán vistieron la indumentaria oficial con el dorsal número diez para alentar a su padre.

El trámite del juego estuvo cargado de tensión, especialmente cuando el arquero rival le contuvo un penal al astro argentino durante la primera mitad. Sin embargo, el futbolista resultó decisivo en la etapa complementaria: asistió a Cuti Romero para el descuento y convirtió el empate transitorio, abriendo el camino para que Enzo Fernández firmara el triunfo agónico en el descuento.

Las postales de la intimidad familiar en el estadio norteamericano cosecharon millones de reacciones en las redes.

Las postales de la intimidad familiar en el estadio norteamericano cosecharon millones de reacciones en las redes.

Una vez consumado el pitazo final, la rosarina recurrió a su perfil oficial de Instagram para compartir su felicidad. Publicó una serie de fotografías familiares con el campo de juego de fondo y sumó una dedicatoria directa para su esposo.

El posteo con las emotivas palabras de Anto Roccuzzo a Messi.

El posteo con las emotivas palabras de Anto Roccuzzo a Messi.

“Vamos Argentina @leomessi, ya no quedan palabras”, redactó Roccuzzo, sintetizando el orgullo colectivo de un país. Las imágenes no tardaron en volverse virales entre los fanáticos, quienes celebraron la mística del vigente campeón del mundo en los momentos más complejos de la competencia.

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