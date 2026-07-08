El emocionante posteo de Antonela Roccuzzo para Lionel Messi tras la agónica victoria ante Egipto: "Ya no..."
Junto a Thiago, Mateo y Ciro, la empresaria vivió el minuto a minuto de un partido dramático que la Scaloneta dio vuelta en el final.
La Selección Argentina selló su pasaje a los cuartos de final del Mundial 2026 tras concretar una remontada inolvidable. El equipo dirigido por Lionel Scaloni caía por dos goles frente a Egipto en la ciudad de Atlanta, pero reaccionó a tiempo y terminó imponiéndose por 3 a 2 en un encuentro no apto para cardíacos.
El apoyo infaltable de Anto a Messi
Como es habitual en cada cita mundialista, la familia de Lionel Messi acompañó al capitán desde las tribunas del estadio. Antonela Roccuzzo presenció el dramático partido junto a sus hijos Thiago, Mateo y Ciro, todos vestidos con la tradicional camiseta número diez albiceleste.
El trámite del juego estuvo cargado de tensión, especialmente cuando el arquero rival le contuvo un penal al astro argentino durante la primera mitad. Sin embargo, el futbolista resultó decisivo en la etapa complementaria: asistió a Cuti Romero para el descuento y convirtió el empate transitorio, abriendo el camino para que Enzo Fernández firmara el triunfo agónico en el descuento.
Una vez consumado el pitazo final, la rosarina recurrió a su perfil oficial de Instagram para compartir su felicidad. Publicó una serie de fotografías familiares con el campo de juego de fondo y sumó una dedicatoria directa para su esposo.
“Vamos Argentina @leomessi, ya no quedan palabras”, redactó Roccuzzo, sintetizando el orgullo colectivo de un país. Las imágenes no tardaron en volverse virales entre los fanáticos, quienes celebraron la mística del vigente campeón del mundo en los momentos más complejos de la competencia.