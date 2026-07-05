Tras el triunfo de la Selección contra Cabo Verde, Lionel Messi se reunió con su familia: "La zurda mágica"

Luego del despliegue de la Selección Argentina y tras conseguir una nueva victoria frente a cabo verde, Lionel Messi regresó a casa para reencontrarse con su familia. Como suele hacer en estas ocasiones, Antonela Roccuzzo fue la encargada de abrir la puerta a la intimidad de este momento a través de su cuenta de Instagram.

Los Messi, juntos tras el triunfo La familia Messi. IG @antonelaroccuzzo Con un sencillo pero emotivo "Te amamos @leomessi. Juntos de nuevo ", Antonela publicó una foto donde se ve al clan completo y algo abatido por el calor. En la postal, Leo luce la indumentaria de la Selección, mientras que Mateo lleva puesta la camiseta rosa del Inter Miami, acompañados por Thiago y Ciro. La publicación generó una fuerte interacción de inmediato: en apenas dos horas superó el millón de "me gusta" y se llenó de comentarios, incluyendo el de la cuenta oficial de Adidas que bromeó con un "hug confirmed" (abrazo confirmado).

Mateo Messi. IG @antonelaroccuzzo Sin embargo, lo que le dio el toque distintivo al posteo fueron los detalles de entrecasa que Antonela dejó ver en el carrusel. En la segunda imagen, mostró lo que parece ser el momento del desayuno o la merienda: una taza rosa acompañada de un detalle muy particular. Se trata de un alfajor cuyo envoltorio dorado lleva la icónica frase: "Goles con la zurda mágica".

Para cerrar la publicación, Roccuzzo sumó la foto de un posavasos circular con un diseño vintage del Sol de Mayo y dos frases que resuenan en cualquier hincha de la Albiceleste: "Vamos Argentina" y el clásico cántico de tribuna, "Sabes que yo te quiero".