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Antonela Roccuzzo

El posteo de Antonela Roccuzzo tras el agónico triunfo de la Selección argentina y su reacción sobre los supuestos retoques estéticos de Lionel Messi

Tras la victoria de Argentina, Antonela Roccuzzo compartió una afectuosa publicación. Por otro lado, la rosarina llamó la atención al retrucar a una médica.

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Antonela Roccuzzo y una publicación en aliento a la Selección argentina.

Antonela Roccuzzo y una publicación en aliento a la Selección argentina.

Antonela Roccuzzo compartió este viernes por la noche un posteo tras el ajustado triunfo de la Selección argentina ante Cabo Verde, además la rosarina reaccionó a la versión de una médica sobre unos supuestos retoques estéticos de Lionel Messi.

La empresaria asistió al partido de 16vos de final del Mundial 2026 junto a su hijos, y a través de un carrusel de imágenes en una publicación en su cuenta de Instagram, Roccuzzo dejó en claro su apoyo a la Selección argentina.

En compañía de Thiago, Mateo y Ciro, la esposa de Lionel Messi siguió con atención las instancias del duelo deportivo disputado en Miami, y junto a las instantáneas que subió escribió: "Vamos Argentina".

Antonela Roccuzzo apoyó a la Selección argentina y defendió a Lionel Messi

Antonela Roccuzzo celebr&oacute; el triunfo de la Selecci&oacute;n argentina.

Antonela Roccuzzo celebró el triunfo de la Selección argentina.

Antonela Roccuzzo presenci&oacute; el partido de la Selecci&oacute;n argentina ante Cabo Verde.

Antonela Roccuzzo presenció el partido de la Selección argentina ante Cabo Verde.

Por otro lado, más allá de la celebración de la agónica victoria de la Selección argentina, Antonela Roccuzzo sorprendió en estos días a al polemizar con una médica que hizo una serie de afirmaciones sobre presuntas cirugías estéticas de Lionel Messi.

La profesional en cuestión enumeró supuestas intervenciones de rinoplastía y agregado de ácido hialurónico en el mentón. A lo que Roccuzzo retrucó categórica desde un comentario a la publicación de la médica: “¡No pegaste una! Jamás se hizo una cirugía jaja. Y lo de los dientes se llama Invisalign”.

El procedimiento al que aludió Roccuzzo es un sistema de ortodoncia que utiliza alineadores transparentes y removibles para corregir la posición dental, oficiando como una opción estética a los clásicos brackets.

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