El posteo de Antonela Roccuzzo tras el agónico triunfo de la Selección argentina y su reacción sobre los supuestos retoques estéticos de Lionel Messi

Tras la victoria de Argentina, Antonela Roccuzzo compartió una afectuosa publicación. Por otro lado, la rosarina llamó la atención al retrucar a una médica.

Antonela Roccuzzo y una publicación en aliento a la Selección argentina.

Antonela Roccuzzo compartió este viernes por la noche un posteo tras el ajustado triunfo de la Selección argentina ante Cabo Verde, además la rosarina reaccionó a la versión de una médica sobre unos supuestos retoques estéticos de Lionel Messi.

La empresaria asistió al partido de 16vos de final del Mundial 2026 junto a su hijos, y a través de un carrusel de imágenes en una publicación en su cuenta de Instagram, Roccuzzo dejó en claro su apoyo a la Selección argentina.

En compañía de Thiago, Mateo y Ciro, la esposa de Lionel Messi siguió con atención las instancias del duelo deportivo disputado en Miami, y junto a las instantáneas que subió escribió: "Vamos Argentina".

Antonela Roccuzzo apoyó a la Selección argentina y defendió a Lionel Messi Antonela Roccuzzo celebró el triunfo de la Selección argentina. Instagram @antonelaroccuzzo Antonela Roccuzzo presenció el partido de la Selección argentina ante Cabo Verde. Instagram @antonelaroccuzzo Por otro lado, más allá de la celebración de la agónica victoria de la Selección argentina, Antonela Roccuzzo sorprendió en estos días a al polemizar con una médica que hizo una serie de afirmaciones sobre presuntas cirugías estéticas de Lionel Messi.

La profesional en cuestión enumeró supuestas intervenciones de rinoplastía y agregado de ácido hialurónico en el mentón. A lo que Roccuzzo retrucó categórica desde un comentario a la publicación de la médica: “¡No pegaste una! Jamás se hizo una cirugía jaja. Y lo de los dientes se llama Invisalign”.