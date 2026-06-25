Presenta:

Mdz Show

|

Antonela Roccuzzo

Antonela Roccuzzo pidió ayuda para Venezuela tras el devastador terremoto: el sentido mensaje

Antonela Roccuzzo fue otra de las figuras que se expresó tras la trágica situación que azotó a Venezuela en las últimas horas.

MDZ Show

Antonela Roccuzzo compartió un link para donar tras la tragedia en Venezuela.&nbsp;

Antonela Roccuzzo compartió un link para donar tras la tragedia en Venezuela. 

Foto: IG @antonelaroccuzzo

Venezuela se encuentra pasando un momento muy trágico luego del devastador terremoto que azotó al municipio de Montalbán, estado de Carabobo, a unos 300 kilómetros al este de Caracas. Diferentes figuras se expresaron y una de ellas fue Antonela Roccuzzo, esposa de Lionel Messi.

Antonela compartió un sentido posteo enviando fuerzas a toda la población y también se sumó al pedido de ayuda para el pueblo venezolano. Lo hizo a través de su cuenta de Instagram junto a un link que lleva a una página para poder donar dinero.

"Mis pensamientos y oraciones están con todas las personas afectadas por la terrible situación que enfrenta Venezuela en estos momentos. Les dejo este link para quienes puedan y quieran ayudar", expresó Roccuzzo.

Antonela Roccuzzo se solidarizó con Venezuela tras el terremoto y llamó a la solidaridad

El posteo de Antonela Roccuzzo.&nbsp;

El posteo de Antonela Roccuzzo.

La esposa del capitán argentino no fue la única que se expresó al respecto. También lo hizo Catherine Fulop, quien se mostró muy dolida por este momento y expresó que "Va a ser duro para todo el país porque esto es el comienzo de una tragedia que sigue en Venezuela por una desidia que hemos vivido durante tantos años".

Archivado en

Notas Relacionadas