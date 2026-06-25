Antonela Roccuzzo pidió ayuda para Venezuela tras el devastador terremoto: el sentido mensaje

Antonela Roccuzzo fue otra de las figuras que se expresó tras la trágica situación que azotó a Venezuela en las últimas horas.

Venezuela se encuentra pasando un momento muy trágico luego del devastador terremoto que azotó al municipio de Montalbán, estado de Carabobo, a unos 300 kilómetros al este de Caracas. Diferentes figuras se expresaron y una de ellas fue Antonela Roccuzzo, esposa de Lionel Messi.

Antonela compartió un sentido posteo enviando fuerzas a toda la población y también se sumó al pedido de ayuda para el pueblo venezolano. Lo hizo a través de su cuenta de Instagram junto a un link que lleva a una página para poder donar dinero.

"Mis pensamientos y oraciones están con todas las personas afectadas por la terrible situación que enfrenta Venezuela en estos momentos. Les dejo este link para quienes puedan y quieran ayudar", expresó Roccuzzo.