Antonela Roccuzzo pidió ayuda para Venezuela tras el devastador terremoto: el sentido mensaje
Antonela Roccuzzo fue otra de las figuras que se expresó tras la trágica situación que azotó a Venezuela en las últimas horas.
Venezuela se encuentra pasando un momento muy trágico luego del devastador terremoto que azotó al municipio de Montalbán, estado de Carabobo, a unos 300 kilómetros al este de Caracas. Diferentes figuras se expresaron y una de ellas fue Antonela Roccuzzo, esposa de Lionel Messi.
Antonela compartió un sentido posteo enviando fuerzas a toda la población y también se sumó al pedido de ayuda para el pueblo venezolano. Lo hizo a través de su cuenta de Instagram junto a un link que lleva a una página para poder donar dinero.
"Mis pensamientos y oraciones están con todas las personas afectadas por la terrible situación que enfrenta Venezuela en estos momentos. Les dejo este link para quienes puedan y quieran ayudar", expresó Roccuzzo.
Antonela Roccuzzo se solidarizó con Venezuela tras el terremoto y llamó a la solidaridad
La esposa del capitán argentino no fue la única que se expresó al respecto. También lo hizo Catherine Fulop, quien se mostró muy dolida por este momento y expresó que "Va a ser duro para todo el país porque esto es el comienzo de una tragedia que sigue en Venezuela por una desidia que hemos vivido durante tantos años".