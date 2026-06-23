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Antonela Roccuzzo

Antonela Roccuzzo deslumbró en el partido de Argentina contra Austria: mirá por qué

Antonela Roccuzzo asistió al segundo partido de Argentina con un look muy especial, y compartió un mensaje a Messi luego del partido. ¡Mirá!

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Mirá el look de Antonela Roccuzzo.

Mirá el look de Antonela Roccuzzo.

Este lunes 22 de junio, en el AT&T Stadium de Dallas, Antonela Roccuzzo asistió al segundo partido de la Selección Argentina en el Mundial 2026 junto a sus tres hijos, Thiago, Mateo y Ciro, y lo hizo con un look que llamó la atención por su carga simbólica.

La esposa del capitán decidió volver a la cábala de Qatar 2022 y utilizar la camiseta suplente en el segundo partido del torneo, una elección que replicaron sus hijos tal como ocurrió en la última Copa del Mundo y que funcionó a la perfección porque Argentina derrotó a Austria por 2 a 0 con un doblete de Messi que lo convirtió en el máximo goleador histórico de los Mundiales.

Una vez que finalizó el encuentro, la empresaria compartió imágenes de cómo lo vivió y escribió un mensaje para Messi: "Qué privilegio verte hacer historia una y otra vez. Te amo", una frase que emocionó a sus seguidores y que refleja el orgullo y el amor que siente por su marido.

Antonela sabe que la cábala es parte del fútbol y que los detalles pueden marcar la diferencia en la mente de los jugadores y de los hinchas, y su decisión de replicar lo que funcionó en Qatar 2022 fue un acto que no pasó desapercibido entre los fanáticos, que vieron en ella un reflejo de la esperanza y la fe que todos tenemos en la selección.

Mirá las fotos que compartió Antonela Roccuzzo:

Antonela Roccuzzo y la cábala que une a la familia Messi.

Antonela Roccuzzo y la cábala que une a la familia Messi.

La empresaria celebró el logro de su marido con sus tres hijos en el palco del AT&T Stadium.

La empresaria celebró el logro de su marido con sus tres hijos en el palco del AT&T Stadium.

La esposa de Messi optó por la camiseta suplente en el segundo encuentro del torneo.

La esposa de Messi optó por la camiseta suplente en el segundo encuentro del torneo.

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