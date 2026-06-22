El impactante cambio de look de una influencer argentina por el Mundial: mirá quién fue

No te pierdas las imagenes del cambio de look de una reconocida influencer que sorprendió a sus fans para el mundial. ¡Enterate quién fue en la nota!

En la previa del debut de la Selección Argentina en el Mundial 2026, Coty Romero hizo un cambio de imagen pensado especialmente para disfrutar la cita futbolística más esperada. La transformación llegó de la mano de Alejo, su peluquero de confianza, quien compartió el proceso en su cuenta de Instagram.

Alejo dejó ver cómo la exparticipante de Gran Hermano pasaba de su pelo natural a una melena mucho más larga, rubia y voluminosa, gracias a unas extensiones rubias que alargaron su cabellera y sumaron volumen, acompañadas de mechas rebajadas que enmarcaron su rostro y suavizaron sus facciones, dándole un aire más dulce.

El video publicado comienza con Coty mostrando su pelo natural y negando con la mano, casi a modo de broma como si dijera "esto no es lo que busco para el mundial", y al instante la imagen se transforma. El resultado final muestra a la joven con su cabello mucho más largo y brillante, dispuesta a encarar la fiebre mundialista con una energía renovada.

"Lista para el mundial", resumió el estilista en el posteo. Y, por supuesto, a los seguidores de Coty les encantó el cambio.