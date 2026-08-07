Sol Pérez impactó con su look más hot: mirá el video

La panelista de Gran Hermano, Sol Pérez, compartió su impactante vestimenta con transparencias. No te pierdas el video en la nota.

Sol Pérez, reconocida panelista de Gran Hermano, compartió un video mostrando su apuesta naked, con escote y corpiño de bikini a la vista, pero acompañó la publicación con una aclaración que despertó sonrisas: "No se dejen engañar por este video… hoy estoy en joggineta y rodete", escribió.

El conjunto estaba compuesto por una blusa holgada de encaje calado en tono off white, con escote pronunciado y drapeado, que llevó sobre un corpiño de bikini estilo triangulito a juego.

Lo combinó con un minishort de tiro alto con apliques de lentejuelas circulares y, como calzado, eligió unas sandalias plateadas de tiras finas y taco aguja que estilizaron su figura. Finalmente, completó el look total white con unos accesorios dorados, siendo estos unos aros de argolla metálicos y unas pulseras rígidas a juego.

El equipo de estilistas de Sol Pérez fue el encargado de dar forma a su look. Alan Elizalde trabajó el maquillaje, mientras que Camilo Durán se ocupó del peinado, dándole un recogido alto con volumen en la coronilla.