La reina Letizia sorprendió con su look más sensual: las fotos

La Reina Letizia Ortiz rompió con su sobriedad habitual al lucir un atrevido vestido de Carolina Herrera. No te pierdas las fotos en la nota.

En el cierre del Atlántida Mallorca Film Festival, la reina Letizia Ortiz se volvió viral con un look que rompió con su estilo más clásico.

El certamen, que nació hace 16 años como el primer festival de cine online, fue el lugar perfecto para que la monarca española desplegara su lado más audaz con un llamativo vestido de Carolina Herrera en rojo oscuro.

El diseño era ajustado y contaba con un solo hombro y con un tajo lateral que se abría con un cierre dorado. Fue la primera vez que la ex periodista se mostró con un vestido tan al cuerpo, rompiendo con su habitual sobriedad.

El vestido, valuado en unos 3.000 euros, se complementó con sandalias bajas de Gucci, de piel beige, taco grueso y logo dorado, que cuestan alrededor de 800 euros.

Para cerrar el look, usó los aros Palma de Oro de la joyera mallorquina Isabel Guarch, inspirados en hojas de palma, un modelo que ya había lucido en otras ocasiones.