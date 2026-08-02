María Vázquez y un look invernal top: conocé sus claves

La tendencia del country chic se impone en un nuevo look invernal de María Vázquez, y un abrigo tejido fue la estrella del estilismo. Mirá e inspirate.

María Vázquez se mostró en redes con un look invernal de estilo country chic. La estrella de su outfit fue un abrigo tejido, una prenda que regresa esta temporada con una nueva versión.

La modelo optó por un conjunto denim en tono azul, con una camisa de jean entallada con bolsillos delanteros y botones metálicos, y un pantalón de corte slim que le estilizaba la figura. El total denim es una tendencia que nunca pierde vigencia, y esta vez fue la base perfecta para que el abrigo tejido se destacara.

Se trató de un cardigan largo de tejido grueso en marrón chocolate, con franjas horizontales en beige y blanco. Su silueta amplia, textura artesanal y caída relajada remitían al estilo campestre y al universo western, dos corrientes que volvieron con fuerza en las colecciones de otoño-invierno 2026.

Para reforzar la estética ecuestre, María sumó un cinturón de cuero marrón con una gran hebilla metálica, y completó el look con botas altas de cuero marrón, de caña amplia y terminación arrugada. A su lado, Adolfo Cambiaso eligió un poncho tejido gris oscuro, gorro de lana y jean, redondeando una estampa de pareja que fue puro country chic.