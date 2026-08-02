¿Té, café o chocolate caliente? La bebida que los especialistas recomiendan durante el invierno

El ingreso de una masa de aire polar provocará un marcado descenso de las temperaturas en Mendoza durante los próximos días. Las jornadas con máximas bajas y las mañanas bajo cero llevarán a muchas personas a buscar refugio en una taza humeante de café, té o chocolate caliente.

Pero, ¿todas las bebidas calientes ofrecen los mismos beneficios? Especialistas en nutrición coinciden en que algunas opciones no solo ayudan a generar sensación de calor, sino que también favorecen la hidratación, fortalecen el sistema inmunológico y aportan antioxidantes, un aspecto especialmente importante durante el invierno.

Aunque el café suele ser el elegido para comenzar el día, el té aparece como una de las bebidas más completas para afrontar las bajas temperaturas. Ya sea té negro, verde, blanco o de hierbas, su alto contenido de antioxidantes ayuda a combatir el estrés oxidativo del organismo. Además, aporta una sensación de bienestar sin contener grandes cantidades de calorías cuando se consume sin azúcar.

El té verde, por ejemplo, contiene catequinas, compuestos que poseen propiedades antiinflamatorias y antioxidantes, mientras que el té negro aporta flavonoides que contribuyen a la salud cardiovascular. Las infusiones de jengibre, manzanilla, cedrón o menta también son una alternativa para quienes buscan bebidas sin cafeína.

Una taza caliente produce una sensación inmediata de confort porque eleva temporalmente la temperatura de la boca y del aparato digestivo. Sin embargo, los especialistas explican que el efecto sobre la temperatura corporal es pasajero. Lo que realmente ayuda a conservar el calor es utilizar ropa adecuada, mantenerse seco y consumir una alimentación equilibrada que aporte la energía necesaria para enfrentar el frío.

Aun así, las bebidas calientes cumplen un papel importante porque generan bienestar y favorecen la hidratación, algo que muchas personas descuidan durante el invierno.

El café también tiene beneficios, pero con moderación

El café continúa siendo una de las bebidas más consumidas durante los días fríos. Consumido en cantidades moderadas, puede mejorar el estado de alerta, favorecer la concentración y aportar antioxidantes.

No obstante, un consumo excesivo puede provocar nerviosismo, alteraciones del sueño o molestias digestivas en personas sensibles a la cafeína. Los especialistas recomiendan evitar agregar grandes cantidades de azúcar o crema para no incrementar innecesariamente el aporte calórico.

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Chocolate caliente: una opción para ocasiones especiales

El chocolate caliente suele asociarse con los días de bajas temperaturas y aporta una importante sensación de confort. El cacao contiene compuestos antioxidantes y minerales como magnesio y hierro. Sin embargo, muchas preparaciones comerciales incorporan elevadas cantidades de azúcar y grasas, por lo que conviene consumirlo de manera ocasional o preparar versiones caseras con mayor proporción de cacao y menos azúcar.

El error que muchas personas cometen en invierno

Con la disminución de la sensación de sed, es frecuente que durante el invierno disminuya el consumo de agua. Sin embargo, la hidratación sigue siendo fundamental, incluso cuando hace frío. Las bebidas calientes pueden contribuir a cubrir parte de las necesidades diarias de líquidos, siempre que no sustituyan completamente al agua.

También es importante evitar bebidas excesivamente calientes, ya que temperaturas superiores a los 65 °C pueden irritar la mucosa de la boca y el esófago.

Cuál es la mejor bebida para una ola polar

No existe una única respuesta, ya que dependerá de las preferencias y del estado de salud de cada persona. Sin embargo, desde el punto de vista nutricional, el té aparece como una de las opciones más recomendables por su combinación de hidratación, antioxidantes y bajo aporte calórico. El café también puede formar parte de la rutina diaria si se consume con moderación, mientras que el chocolate caliente representa una alternativa ocasional para quienes buscan una bebida reconfortante.

En todos los casos, acompañar estas bebidas con una alimentación equilibrada, buena hidratación y ropa adecuada será la mejor estrategia para atravesar los días de intenso frío que traerá la ola polar en Mendoza.