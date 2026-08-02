El mapa para matear en Mendoza: cinco rutas para salir con el termo

Mendoza es tierra de vino, montaña y sol , pero hay otra ceremonia que atraviesa la vida cotidiana de la provincia: el mate . En plazas, parques, perilagos, rutas escénicas y rincones cordilleranos, la infusión nacional se convierte en una excusa perfecta para detenerse, mirar el paisaje y compartir una pausa.

Para mendocinos y turistas, salir a matear puede ser mucho más que sentarse al aire libre. Es una forma simple de recorrer la provincia, descubrir miradores, volver a lugares conocidos o armar un plan económico para disfrutar durante la tarde. Con el termo lleno y algo rico para acompañar, Mendoza ofrece postales muy distintas según el punto del mapa que se elija.

Para quienes no quieren alejarse demasiado de la Ciudad, el Parque General San Martín sigue siendo uno de los grandes clásicos. Sus prados, el entorno del lago, el Rosedal y las zonas arboladas lo convierten en un punto ideal para una tarde de mate, caminata y descanso. El Gran Mendoza concentra además plazas históricas, paseos urbanos y espacios verdes que permiten disfrutar sin organizar una salida de día completo.

El Parque Central también aparece como una opción práctica para quienes buscan un espacio amplio, accesible y con movimiento. Es elegido por familias, grupos de amigos y personas que combinan la pausa del mate con una caminata, bicicleta o actividad al aire libre.

En el centro, plazas como Independencia o España ofrecen otro tipo de experiencia: más urbana, con comercios cerca y la posibilidad de resolver rápido el agua caliente o las clásicas tortitas mendocinas. No tienen la inmensidad de la montaña, pero sí una comodidad difícil de discutir para quienes buscan un plan espontáneo.

Potrerillos y Cacheuta: mate con vista de montaña

A menos de una hora de la Ciudad de Mendoza, el paisaje cambia por completo. El camino hacia Potrerillos es uno de los recorridos favoritos para quienes buscan matear frente a un espejo de agua, con la Cordillera como telón de fondo. El dique es uno de los grandes escenarios naturales de Luján de Cuyo y también un punto elegido para actividades como kayak, velerismo, kitesurf y otras propuestas vinculadas al agua.

Para quienes solo quieren contemplar, el plan es más simple: estacionar en sectores permitidos, buscar un reparo del viento, abrir la manta y cebar mirando el agua. En invierno, la postal puede ser aún más intensa, con las cumbres nevadas y el contraste del embalse bajo el cielo despejado.

En la misma zona, Cacheuta propone una experiencia distinta. Allí el protagonista es el río Mendoza, las piedras, el sonido del agua y la sensación de estar en la montaña sin hacer un viaje largo. Es una buena alternativa para quienes prefieren un entorno más agreste, aunque siempre conviene elegir espacios seguros, evitar zonas de riesgo y no instalarse en lugares no habilitados.

Milagros Lostes - MDZ

Valle de Uco: arroyos, viñedos y caminos escénicos

El Valle de Uco combina varios de los paisajes más buscados de Mendoza: viñedos, montaña, rutas arboladas y arroyos de deshielo. Integrado por Tunuyán, Tupungato y San Carlos, es uno de los destinos más reconocidos de la provincia por su identidad rural, enoturística y natural.

En Tupungato, la zona de La Carrera es ideal para quienes disfrutan de los caminos escénicos. La vista del Cordón del Plata, el aire frío de altura y el entorno de puestos y fincas hacen que el mate tenga otro ritmo. No se trata de llegar rápido, sino de encontrar un punto seguro, detenerse y mirar.

En Tunuyán, el Manzano Histórico es uno de los lugares más elegidos para pasar el día. La reserva es un ícono turístico del departamento y permite combinar naturaleza, historia y actividades al aire libre como senderismo, cabalgatas o bicicleta de montaña. Para matear, el atractivo está en la sombra, los arroyos, los pinos y ese clima fresco que invita a quedarse hasta que baja el sol.

Zona Este: calma rural y planes familiares

La Zona Este ofrece una Mendoza distinta, menos vertical que la de montaña, pero con una identidad muy propia. San Martín, Junín, Rivadavia, Santa Rosa y La Paz forman una región atravesada por la vida rural, la tradición sanmartiniana y paisajes de llanura que invitan a bajar un cambio.

En San Martín, espacios como el Paseo de la Patria y el Parque Agnesi suelen convocar a familias y grupos de amigos durante los fines de semana. Son lugares cómodos para una tarde sin demasiado traslado, con sombra, circulación y una dinámica más barrial.

Paseo de la Patria. Foto: Mendoza Film Commission

Para una salida de día completo, el Dique El Carrizal es una de las opciones más fuertes de la región. El embalse, compartido en el imaginario turístico entre Luján de Cuyo y Rivadavia, cuenta con clubes, campings y actividades náuticas y recreativas. Es un escenario ideal para quienes quieren combinar mate, agua, sombra y algo de movimiento.

En Junín, las plazas y espacios arbolados permiten una experiencia más tranquila. Es una buena alternativa para quienes buscan matear sin multitudes, con el ritmo pausado de los departamentos del Este mendocino.

Malargüe: mate entre paisajes volcánicos

Para quienes están dispuestos a ir más lejos, Malargüe guarda algunos de los escenarios más impactantes de la provincia. El departamento del sur mendocino se destaca por sus paisajes volcánicos, su vínculo con la aventura, la ciencia y la naturaleza, y por una geografía muy diferente a la del oasis norte.

Camino a Las Leñas, la Laguna de la Niña Encantada es una de las postales más atractivas para una pausa. Sus aguas cristalinas, las formaciones rocosas y el entorno de montaña la convierten en un lugar especial para contemplar. El sitio forma parte del circuito de la Ruta 222, uno de los recorridos turísticos más buscados de Malargüe.

La Laguna de la Niña Encantada es una de las que más turistas atrae en Mendoza Foto: turismo-en-argentina.com

Más cerca de la ciudad, el Dique Blas Brisoli, también conocido como Dique del Río Malargüe, ofrece un pequeño parque con árboles añosos y camping para la recreación de visitantes. Es una opción práctica para quienes quieren pasar el día sin alejarse demasiado del casco urbano.

Otra alternativa es el Parque del Ayer, un espacio elegido para caminar, descansar y buscar reparo entre árboles. En Malargüe, el mate tiene algo de ritual de viaje: abrigo, silencio, viento sur y paisajes amplios que obligan a mirar un poco más lejos.

Qué llevar para una salida matera en Mendoza

El kit básico no falla: termo lleno, mate, yerba, agua extra, manta, abrigo liviano y algo para acompañar. En Mendoza, el clásico no son los bizcochitos, sino las tortitas: raspadas, pinchadas o de hoja, según el gusto de cada uno.

También conviene tener en cuenta la logística. En rutas principales suele ser fácil conseguir agua caliente, pero en zonas de montaña, caminos rurales o parajes alejados es mejor salir preparado desde el hospedaje o desde casa.

La recomendación más importante es simple: elegir lugares habilitados, no hacer fuego donde no corresponde, levantar todos los residuos y respetar el entorno. Los mejores paisajes para matear son también los que necesitan mayor cuidado.

Porque en Mendoza, a veces, el mejor plan no requiere reserva ni grandes gastos. Alcanza con un termo, una buena compañía y un paisaje capaz de convertir una tarde cualquiera en una postal difícil de olvidar.