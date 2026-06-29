Mendoza se prepara para una ola polar y puede nevar en el llano: desde cuándo

En los próximos días, el invierno se hará sentir con fuerza en Mendoza. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el miércoles ingresará una masa de aire polar que generará un marcado descenso de las temperaturas, con mínimas bajo cero y una máxima que apenas alcanzaría los 5 ºC. Además, el pronóstico anticipa posibles nevadas en el llano.

Si bien la semana empezó con mucho frío en Mendoza, la temperatura irá descendiendo progresivamente con el paso de los días hasta alcanzar registros bajo cero. Para este lunes, se espera una jornada con poca nubosidad y tiempo estable en gran parte de la provincia. La mínima será de 1ºC y la máxima llegaría a los 13ºC, con vientos leves del sudeste que luego rotarán al noreste.

El martes, en tanto, el pronóstico de la Dirección de Contingencias Climáticas señala "poca nubosidad con ascenso de la temperatura y heladas parciales". La mínima sería de 0ºC, pero la máxima alcanzaría los 16ºC.

El primer fenómeno polar del año llegaría el miércoles, con un marcado descenso de la temperatura. Mientras la mínima pronosticada es de 1ºC, la máxima rozaría tan solo los 5ºC. No obstante, se esperan precipitaciones aisladas y nevadas en distintos puntos de la provincia, incluido el llano.

De acuerdo a los pronósticos, Mendoza no será la única provincia afectada por la ola polar. El sistema de aire frío se desplazará desde la Patagonia hacia el centro del país, provocando registros térmicos bajo cero en Buenos Aires, La Pampa, San Luis, Córdoba, Tucumán, Catamarca y San Juan.

Desde el punto de vista meteorológico, especialistas indican que la ola polar se origina por la interacción entre sistemas de alta y baja presión en el extremo sur del continente, que generan un corredor de aire frío que puede trasladar masas gélidas hacia latitudes más bajas.

¿Nevará en el Gran Mendoza?

El SMN indica que hay entre un 10 y un 40% de probabilidades de que nieve desde el miércoles a la tarde hasta el jueves a la mañana. Por su parte, The Weather Channel señala "chubascos de nieve y lluvia por la mañana" del día miércoles y probabilidad de lluvia durante toda la jornada.

En consonancia, el meteorólogo Mariano García aseguró que existe la posibilidad de nevadas en el llano, que comenzarían en la madrugada del miércoles hasta las últimas horas de la noche.

"Al día de hoy lo veo más probable en sectores como Luján o Chacras de Coria que siempre tienen un par de grados menos que el resto del Gran Mendoza, donde se ven temperaturas ligeramente altas como para considerar una alta probabilidad de nieve. También podríamos incluir a Maipú dentro del grupo más favorable para nieve el miércoles", expresó el especialista en diálogo con MDZ.

"Se esperan precipitaciones débiles intermitentes desde la madrugada hasta las últimas horas de la noche, y luego nuevamente para la madrugada del viernes. En este caso solo durante la madrugada", sumó.

Podría nevar en Luján de Cuyo y Maipú. Alf Ponce Mercado / MDZ

Dentro de los pronósticos, la Dirección de Contingencias Climáticas anticipa para el miércoles una jornada mayormente nublada y fría, con descenso de la temperatura y precipitaciones aisladas. También confirma el ingreso de la masa de aire polar, aunque limita las nevadas a cordillera y sectores de precordillera.

"El miércoles ingresa una masa de aire polar que provocará cielo cubierto con lluvias y lloviznas. Se esperan nevadas en cordillera y sectores cercanos a la precordillera .También se esperan nevadas en Malargüe, el Manzano Histórico y sectores del sur provincial", detalló a este medio Carlos Bustos, meteorólogo de Contingencias Climáticas.

La última nevada en el Gran Mendoza

Según los registros, la última nevada en el llano en Mendoza se dio el 31 de agosto de 2025, cuando la zona metropolitana de Mendoza se encontraba atravesada por una masa de aire polar atípica para esa época del año. Ese día, Potrerillos quedó pintado de blanco tras el temporal.

La última nevada en el llano fue el 31 de agosto de 2025. Maru Mena / MDZ

Ese mismo invierno, pero dos meses atrás, también se registró una nevada en el Gran Mendoza: el 29 de junio, la jornada no superó los 3° y registró temperaturas bajo 0, mientras la nieve se hacía presente en el llano mendocino desde muy temprano.

Cuánto durará la ola polar

El pronóstico extendido señala que las temperaturas bajo cero se extenderían, al menos, hasta el viernes inclusive. El jueves será el día más frío en lo que va del año, ya que según el SMN la mínima sería de - 1ºC y la máxima de 2ºC.

A partir del viernes se observa un leve ascenso de la temperatura, aunque persistiría el frío, con una mínima de - 1ºC y una máxima de 5ºC. Para el sábado anticipan una jornada con nubosidad variable con ascenso de la temperatura y heladas, con una mínima de 0ºC y una máxima que llegaría a los 7ºC.