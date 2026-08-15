Pronóstico para Mendoza: cómo estará el tiempo este sábado 15 de agosto

Mendoza tendrá un sábado con tiempo inestable, iniciando con cielo parcialmente nublado y una mínima de 4º, pero con pronóstico de lluvias por la noche.

Los días fríos de la semana se extenderán durante el fin de semana, dejando un sábado fresco en la provincia de Mendoza. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la jornada comenzará con cielo parcialmente nublado durante la madrugada y se mantendrá cubierto el resto del día, con una temperatura mínima de 4 °.

Con el correr de las horas, la máxima alcanzará los 16°. El viento se mantendrá suave, de entre 7 y 12 km/h, soplando predominantemente del sudeste durante la mañana para luego rotar al sector sur.

Hacia la noche las condiciones cambiarán: se esperan lluvias aisladas, con una probabilidad de precipitación de entre el 40% y el 70%. Para ese momento, la temperatura rondará los 11° y el viento volverá a soplar desde el sudeste con la misma intensidad.

El sábado comenzará fresco y podría terminar con lluvias aisladas en Mendoza. Milagros Lostes - MDZ Alertas por nevadas en alta montaña Durante el sábado, domingo y lunes se esperan nevadas moderadas en la cordillera, por lo que las condiciones para circular por alta montaña podrían verse afectadas en distintos momentos. La presencia de nieve y las condiciones meteorológicas pueden generar dificultades para quienes deban transitar por la zona.

Pronóstico extendido para Mendoza El domingo se espera una jornada más inestable, con temperaturas entre 5° y 14°. El cielo estará mayormente nublado durante la mañana y la tarde, con probabilidad de lluvias de entre 10% y 40%, mientras que durante la noche ese porcentaje podría aumentar hasta el 70%. El lunes continuará el tiempo inestable, con una máxima de 9° y una mínima de 2° y lluvias que podrían presentarse durante buena parte del día.