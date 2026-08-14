Llegan las lluvias a Mendoza y hay alerta por nevadas "persistentes": qué zonas se verán afectadas
Se anticipa una jornada agradable, pero que empieza a desmejorar progresivamente. Las condiciones persistirán el resto del fin de semana largo.
Tal como se había anticipado en el inicio de la semana, las lluvias llegarán a Mendoza durante los próximos días, comenzando durante la noche del sábado. Desde Contingencias Climáticas anticiparon una jornada parcialmente nublada, con nevadas en cordillera: la mínima esperada es de 4 ºC y la máxima de 16 ºC.
En tanto que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), a través de su Sistema de Alerta Temprana, emitió una advertencia por nevadas en toda la cordillera provincial: “El área será afectada por nevadas persistentes de variada intensidad. Se prevén valores de nieve acumulada entre 60 y 100 centímetros en todo el periodo bajo alerta, que pueden ser superados de forma puntual. La situación estará acompañada por vientos que pueden provocar reducción de visibilidad y nieve en suspensión”, indicaron.
Así estará el tiempo este sábado en Mendoza
- Viento: viento este leve desde las 13 hasta las 21 en zonas Norte, Este y Sur.
- Nubosidad: nublado en la zona Sur. Durante la tarde, aumento de la nubosidad en prácticamente todo el llano provincial. A las 21 comenzarían las precipitaciones en las partes bajas de Malargüe, y se extenderán progresivamente hacia el Valle de Uco y San Rafael. A partir de las 23 se prevén precipitaciones en el Gran Mendoza. Estas condiciones continuarían durante la madrugada del domingo.
- Alta Montaña: persistirá el mal tiempo, con precipitaciones importantes en la zona Sur. Durante la tarde se prevé un aumento de las precipitaciones en los sectores Norte y Centro.
Pronóstico para los próximos días
El domingo continuarán las condiciones de inestabilidad. Se anticipa una jornada mayormente nublada y fría, con descenso de la temperatura y lluvias aisladas. La mínima sería de 5 ºC y la máxima de 10 ºC.
El lunes seguirá desmejorando y se anuncian lluvias y nevadas, con una máxima esperada de apenas 8 ºC.