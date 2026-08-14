Llegan las lluvias a Mendoza y hay alerta por nevadas "persistentes": qué zonas se verán afectadas

Se anticipa una jornada agradable, pero que empieza a desmejorar progresivamente. Las condiciones persistirán el resto del fin de semana largo.

Tal como se había anticipado en el inicio de la semana, las lluvias llegarán a Mendoza durante los próximos días, comenzando durante la noche del sábado. Desde Contingencias Climáticas anticiparon una jornada parcialmente nublada, con nevadas en cordillera: la mínima esperada es de 4 ºC y la máxima de 16 ºC.

En tanto que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), a través de su Sistema de Alerta Temprana, emitió una advertencia por nevadas en toda la cordillera provincial: “El área será afectada por nevadas persistentes de variada intensidad. Se prevén valores de nieve acumulada entre 60 y 100 centímetros en todo el periodo bajo alerta, que pueden ser superados de forma puntual. La situación estará acompañada por vientos que pueden provocar reducción de visibilidad y nieve en suspensión”, indicaron.

El SMN emitió un alerta por nevadas "persistentes" para este sábado en la cordillera mendocina. Así estará el tiempo este sábado en Mendoza Viento: viento este leve desde las 13 hasta las 21 en zonas Norte, Este y Sur.

viento este leve desde las 13 hasta las 21 en zonas Norte, Este y Sur. Nubosidad: nublado en la zona Sur. Durante la tarde, aumento de la nubosidad en prácticamente todo el llano provincial. A las 21 comenzarían las precipitaciones en las partes bajas de Malargüe, y se extenderán progresivamente hacia el Valle de Uco y San Rafael. A partir de las 23 se prevén precipitaciones en el Gran Mendoza. Estas condiciones continuarían durante la madrugada del domingo.

nublado en la zona Sur. Durante la tarde, aumento de la nubosidad en prácticamente todo el llano provincial. A las 21 comenzarían las precipitaciones en las partes bajas de Malargüe, y se extenderán progresivamente hacia el Valle de Uco y San Rafael. A partir de las 23 se prevén precipitaciones en el Gran Mendoza. Estas condiciones continuarían durante la madrugada del domingo. Alta Montaña: persistirá el mal tiempo, con precipitaciones importantes en la zona Sur. Durante la tarde se prevé un aumento de las precipitaciones en los sectores Norte y Centro. Pronóstico para los próximos días El domingo continuarán las condiciones de inestabilidad. Se anticipa una jornada mayormente nublada y fría, con descenso de la temperatura y lluvias aisladas. La mínima sería de 5 ºC y la máxima de 10 ºC.