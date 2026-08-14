Fin de semana largo en el AMBA: lluvias, nubosidad y una leve mejora

El fin de semana largo llegará con tiempo inestable en buena parte del centro y este del país. En el Área Metropolitana de Buenos Aires ( AMBA ) persistirán las lluvias y la nubosidad, aunque las temperaturas subirán gradualmente hacia el domingo.

El sábado se espera tiempo mayormente nublado y volverán las probabilidades de lluvias y lloviznas por la tarde y noche. El domingo será el día más templado del fin de semana largo. Durante la mañana podrían aparecer nieblas y neblinas, mientras que por la tarde habría algunos intervalos de sol.

El lunes, feriado por el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, volverá a afirmarse el viento del sudeste y se mantendrá el cielo mayormente nublado. Las temperaturas descenderán, con valores estimados entre 11 y 15°C, mientras las lluvias podrían acercarse desde el Litoral hacia el norte bonaerense.

El escenario más relevante aparece entre el martes y el jueves. Las proyecciones actuales anticipan la profundización de un centro de bajas presiones al este de Buenos Aires, en un proceso que podría generar varios días de condiciones inestables.

Algunos modelos prevén lluvias persistentes y moderadas, con acumulados que podrían superar los 50 milímetros de manera generalizada en el AMBA. El posible evento de ciclogénesis también estaría acompañado por vientos fuertes del este o sudeste, temperaturas bajas y una eventual crecida del nivel del Río de la Plata.

Córdoba y el regreso de las lluvias

En Córdoba, el fin de semana también comenzará con una mejora parcial. Después de un viernes frío, húmedo y con mucha nubosidad, el sábado se espera cielo parcialmente nublado, mientras que el domingo será la jornada más agradable del fin de semana largo: la temperatura podría llegar a 19°C, con algunos momentos de sol, especialmente durante la primera parte del día.

Pero el alivio será pasajero. Para el lunes se pronostica un nuevo descenso térmico, con una mínima de 6°C y una máxima de 13°C, además de cielo más cubierto y el regreso de las lluvias durante la segunda mitad del feriado.

Las precipitaciones podrían extenderse durante el martes, por lo que el inicio de la semana laboral se presentaría nuevamente con tiempo inestable.

Patagonia: lluvias, nieve y un marcado contraste

En la Patagonia continuará el tiempo inestable durante el fin de semana, aunque no se espera por ahora un episodio extremo. Distintos sistemas de baja presión favorecerán lluvias, agua-nieve y nevadas de manera irregular.

En la cordillera del noroeste de Neuquén aumentará la probabilidad de nevadas durante el sábado, mientras que en zonas bajas de Río Negro, Neuquén y Chubut predominarán las lluvias.

También se esperan precipitaciones en Santa Cruz. El Calafate podría recibir nieve y hacia Río Gallegos podrían registrarse chaparrones de lluvia o nieve durante las últimas horas del sábado.

El domingo persistirán las precipitaciones en sectores de Santa Cruz, Chubut y la cordillera, con nuevas nevadas en zonas como Bariloche y Esquel, donde las máximas rondarán los 2°C.

La excepción será Tierra del Fuego. Una dorsal de alta presión mantendrá a Ushuaia alejada de los principales sistemas de precipitación durante todo el fin de semana, con tiempo más estable.