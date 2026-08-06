El SMN lanzó alertas por vientos y nevadas que afectarán a varias provincias del país

El Servicio Meteorológico Nacional ( SMN ) renovó sus alertas para este viernes por vientos intensos y nevadas en distintos sectores del país. Los fenómenos afectarán principalmente la región cordillerana y el oeste argentino, mientras que el centro y el este del país experimentarán un marcado descenso de temperatura tras el avance de un frente frío.

De acuerdo con el organismo nacional, la alerta amarilla por viento alcanza sectores de las provincias de Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja, San Juan, Mendoza y Neuquén.

En estas zonas cordilleranas se esperan vientos del oeste de entre 60 y 80 km/h, con ráfagas superiores a los 100 km/h, especialmente en los sectores de mayor altura. El fenómeno puede provocar viento blanco o ventiscas, reduciendo considerablemente la visibilidad.

En el resto de las áreas bajo alerta soplarán vientos del sector sur de entre 30 y 50 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 80 km/h. En tanto, en el sur no cordillerano de Mendoza también se prevén vientos del sudoeste de similar intensidad.

El SMN mantiene además alertas por nevadas persistentes en la cordillera . El organismo nacional también emitió una alerta amarilla por nevadas para sectores de la cordillera de Mendoza y Neuquén. Se prevén nevadas persistentes de variada intensidad, con acumulaciones de entre 10 y 30 centímetros, aunque en algunos puntos podrían superarse esos valores.

Las mayores precipitaciones se esperan en las zonas de alta montaña, donde además podrían registrarse episodios de viento blanco que compliquen la circulación. El SMN advirtió que, por momentos, las precipitaciones podrían presentarse como lluvia y nieve mezcladas.

Tormentas severas en AMBA

Mientras tanto, el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) afrontará el avance de un frente frío, combinado con un proceso de ciclogénesis sobre el centro-este del país, favorece el desarrollo de tormentas fuertes a severas.

Se esperan lluvias intensas, acumulados superiores a 50 milímetros en forma localizada, posible caída de granizo y fuertes ráfagas de viento. Tras el paso del sistema frontal ingresará el Pampero, con ráfagas que podrían alcanzar los 80 km/h y un marcado descenso térmico. Una vez superado el temporal, una masa de aire polar avanzará sobre gran parte del territorio nacional.