Mendoza amaneció bajo varias alertas: fuertes vientos, nevadas y ráfagas de hasta 100 km/h
Se esperan fuertes ráfagas de viento del sur este jueves en Mendoza, que en algunos sectores podrían alcanzar velocidades de hasta 90 km/h.
Mendoza amaneció este jueves bajo una serie de alertas meteorológicas que alcanzan distintas zonas de la provincia. El pronóstico anticipa una jornada fría, con nubosidad variable y un descenso de la temperatura, mientras que los fenómenos más intensos serán el viento en el llano y las nevadas en la cordillera.
Para hoy la máxima será de 18° en horas de la tarde. Y la mínima de 7° en las primeras horas de la mañana.
La advertencia que abarca una mayor cantidad de departamentos es por fuertes vientos. El Servicio Meteorológico Nacional informó que el Gran Mendoza y sectores del este y del sur provincial serán afectados por vientos del sector sur, con velocidades de entre 40 y 55 km/h.
Las ráfagas pueden ser mucho más intensas y, en algunos sectores, alcanzar los 90 km/h. Estas condiciones podrían provocar dificultades para circular, caída de ramas y reducción de la visibilidad por el polvo levantado por el viento.
El panorama también será complicado en la cordillera de Mendoza, donde rige una alerta por nevadas persistentes de intensidad moderada a fuerte. Se esperan acumulaciones de entre 20 y 40 centímetros, aunque esos valores podrían superarse de manera puntual.
En las zonas más bajas de la cordillera, las precipitaciones pueden presentarse en forma de lluvia o de lluvia mezclada con nieve. Además, se esperan vientos del oeste con velocidades de entre 60 y 80 km/h y ráfagas que podrían alcanzar los 100 km/h, especialmente en los sectores de mayor altura.
La combinación de nieve y viento puede generar una fuerte reducción de la visibilidad y posibles condiciones de viento blanco, por lo que se recomienda evitar los traslados innecesarios hacia la alta montaña y mantenerse informado a través de los canales oficiales.