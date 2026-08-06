Mendoza amaneció bajo varias alertas: fuertes vientos, nevadas y ráfagas de hasta 100 km/h

Se esperan fuertes ráfagas de viento del sur este jueves en Mendoza, que en algunos sectores podrían alcanzar velocidades de hasta 90 km/h.

El Gran Mendoza y varios departamentos del este y del sur están bajo alerta por ráfagas que podrían alcanzar los 90 km/h.

Mendoza amaneció este jueves bajo una serie de alertas meteorológicas que alcanzan distintas zonas de la provincia. El pronóstico anticipa una jornada fría, con nubosidad variable y un descenso de la temperatura, mientras que los fenómenos más intensos serán el viento en el llano y las nevadas en la cordillera.

Para hoy la máxima será de 18° en horas de la tarde. Y la mínima de 7° en las primeras horas de la mañana.

La advertencia que abarca una mayor cantidad de departamentos es por fuertes vientos. El Servicio Meteorológico Nacional informó que el Gran Mendoza y sectores del este y del sur provincial serán afectados por vientos del sector sur, con velocidades de entre 40 y 55 km/h.

Las ráfagas pueden ser mucho más intensas y, en algunos sectores, alcanzar los 90 km/h. Estas condiciones podrían provocar dificultades para circular, caída de ramas y reducción de la visibilidad por el polvo levantado por el viento.

La cordillera de Mendoza espera nevadas moderadas a fuertes y vientos de hasta 100 km/h en las zonas más altas. El panorama también será complicado en la cordillera de Mendoza, donde rige una alerta por nevadas persistentes de intensidad moderada a fuerte. Se esperan acumulaciones de entre 20 y 40 centímetros, aunque esos valores podrían superarse de manera puntual.