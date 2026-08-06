El armado de Axel Kicillof, en Mendoza: a qué vienen y quiénes son los anfitriones

El espacio político que impulsa una eventual candidatura presidencial de Axel Kicillof tendrá este viernes su primer acto de organización en Mendoza, con una actividad que incluirá la inauguración de un local partidario y un encuentro con dirigentes políticos, sindicales y representantes de distintos sectores.

La convocatoria es impulsada por el diputado nacional Martín Aveiro, la intendenta de Santa Rosa Flor Destéfanis y los intendentes Emir Andraos- Tunuyán- y Edgardo González- Lavalle-.

El local quedará en la ciudad de Mendoza, específicamente en Mitre y Pedro Molina.

De la visita participarán el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense Gabriel Katopodis, el intendente de Avellaneda Jorge Ferraresi y el secretario general de la Central de Trabajadores de la Argentina, Hugo Yasky.

Según informaron los organizadores, el objetivo de la jornada es reunir a distintos sectores del peronismo mendocino, organizaciones sociales y referentes sindicales para comenzar a estructurar en la provincia el espacio político que respalda a Kicillof como posible candidato presidencial.

La agenda incluirá reuniones con representantes del sector productivo, dirigentes gremiales y cuadros políticos locales. Entre los ejes previstos figuran la situación de la obra pública, el impacto de las tarifas de los servicios públicos y las dificultades que atraviesan distintos sectores productivos de Mendoza.

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El perfil que busca Axel Kicillof

Desde la organización sostuvieron que el encuentro buscará fortalecer una propuesta de perfil federal y con eje en la producción, el empleo y la inversión en infraestructura. En ese marco, los dirigentes bonaerenses expondrán la experiencia de gestión de la provincia de Buenos Aires y debatirán con referentes mendocinos sobre la construcción de una alternativa política de alcance nacional.

La actividad marcará además la apertura del primer local partidario en Mendoza vinculado al espacio que promueve la figura de Kicillof de cara al escenario electoral de 2027.

El peronismo en Mendoza

En Mendoza, el movimiento también refleja el reacomodamiento del peronismo provincial. Mientras algunos dirigentes mantienen su alineamiento con el kirchnerismo tradicional- La Cámpora-, otros impulsan una renovación del espacio- los intendentes-.

Aveiro, Destéfanis, González se suman a la construcción política que promueve al mandatario bonaerense. El objetivo es empezar a consolidar una mesa provincial que acompañe ese proyecto y amplíe la base de sustentación del espacio de cara a los próximos desafíos electorales que serán el año próximo.