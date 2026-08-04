¿Nivelar para abajo?: Piden a Axel Kicillof que dé datos de la reforma educativa que eliminó la repitencia en PBA

La Libertad Avanza presentó un pedido de informes en el Senado provincial exigiéndole a la administración Kicillof que rinda cuentas sobre los resultados reales del controversial Régimen Académico. Los libertarios cuestionan la efectividad de la reforma educativa que eliminó la repitencia en los secundarios bonaerenses para reemplazarla por esquemas de acreditación por materia y múltiples instancias de intensificación de saberes.

El núcleo del reclamo del bloque de senadores de La Libertad Avanza en la legislatura bonaerense apunta directamente al impacto pedagógico que tuvo el cambio de reglas de juego en los colegios secundarios bonaerenses.

Con la aprobación de la Resolución 1650/2024, el Ejecutivo provincial jubiló el histórico sistema donde el alumno repetía de año si desaprobaba más de dos materias. En su lugar, se instauró un modelo en el que el estudiante puede pasar de año adeudando hasta cuatro materias, las cuales deberá "intensificar" en tres períodos obligatorios distribuidos a lo largo del año (febrero/marzo, julio/agosto y noviembre).

Es de destacar que, con esta reforma educativa , los alumnos pueden “arrastrar” hasta cuatro materias por año. Es decir, por ejemplo, un estudiante puede cursar el último año de la secundaria sin haber aprobado hasta cuatro materias de cada uno de los años anteriores, sin importar la correlatividad de las mismas.

En el pedido de informes impulsado por la senadora Analía Balaudo, acompañado por todo el bloque violeta de la Cámara Alta provincial, se advierte sobre la sospecha generalizada dentro de la comunidad educativa: que la eliminación de la repitencia responda a un maquillaje estadístico antes que a una mejora sustancial del aprendizaje.

"La gestión de Kicillof vuelve a anunciar reformas como si fueran soluciones mágicas, pero nunca presenta los resultados. Mientras las escuelas enfrentan problemas de infraestructura, falta de recursos y una preocupante caída en los niveles de aprendizaje, el Gobierno cambia las reglas sin demostrar que eso beneficie realmente a los estudiantes", fustigó la senadora Balaudo en dialogo con MDZ.

Caos de logística y la ensalada dentro del aula

La iniciativa del bloque de senadores de La Libertad Avanza, indaga incisivamente sobre la viabilidad operativa de las escuelas. Hoy en día los docentes secundarios de la provincia de Buenos Aires enfrentan a la titánica tarea de gestionar, en un mismo espacio y horario, tres universos completamente distintos de alumnos. En el que se cruzan en la misma aula los estudiantes que cursan en ritmo regular, con recursantes y con aquellos que están en proceso de "intensificación".

Esta dinámica transformo el ambiente escolar en una suerte de pasillo continuo donde los estudiantes que no aprobaron materias de años anteriores circulan de un aula a otra, complicando la convivencia escolar y sobrecargando la labor diaria de los docentes.

El pedido de informes de los senadores opositores, exige saber cómo manejan los profesores esta realidad áulica fragmentada, en un contexto donde el trabajo pedagógico compite directamente con la pérdida de disciplina e incidentes de violencia dentro de los establecimientos educativos.

Más cargos y burocracia: ¿un gasto que rinde frutos?

Otro aspecto de la reforma educativa, llevada adelante por el gobierno provincial, donde La Libertada Avanza pone el acento es en el costo económico y administrativo del nuevo régimen. La eliminación de la repitencia impulsada por la administración Kicillof trajo aparejada, en complicidad con los gremios docentes, la creación del Coordinador Institucional de Trayectorias Educativas (CITE) y los Equipos de Definición de las Trayectorias Educativas (EDTE).

El CITE representa una erogación presupuestaria directa en recursos humanos y económicos, mientras que el EDTE —integrado por docentes— fue creado para analizar caso por caso a los alumnos que acumulan más de cuatro materias desaprobadas.

El bloque de legisladores violeta busca determinar desde el senado provincial si el desembolso del estado bonaerense en estas estructuras se justifica con métricas reales de retención y egreso o si sólo se tradujo en una pesada carga burocrática para los docentes sin impacto real en la calidad del aprendizaje.

Rendir cuentas o seguir emparchando sobre la marcha en las escuelas

Los senadores libertarios, en el pedido de informes le piden al gobierno de Kicillof que de datos duros y desagregados por cada distrito escolar sobre: deserción escolar, ausentismo y retención real entre los períodos 2022 y 2026.

El planteo de fondo del mayor bloque opositor en la Cámara Alta bonaerense es claro y directo: si la premisa de no hacer repetir fue evitar la frustración del estudiante y el abandono, el ejecutivo bonaerense está obligado a mostrar si las cifras le dan la razón o si simplemente se construyó un "siga-siga" pedagógico donde los chicos egresan sin incorporar contenidos mínimos.

"El Gobierno de Kicillof tiene la obligación de rendir cuentas. No alcanza con modificar resoluciones o cambiar nombres; lo importante es saber si los estudiantes aprenden más, si hay menos abandono escolar y si los docentes cuentan con las herramientas necesarias para enseñar. Si los resultados no son los esperados, el Gobierno debe asumir su responsabilidad y corregir el rumbo", sostuvo la senadora Balaudo.

Los senadores de La Libertad Avanza buscan dar debate, en el recinto de la Cámara alta provincial, poniendo en el centro de la escena política la calidad educativa en el principal distrito del país. Para que eso ocurra el ejecutivo debería dar respuestas al pedido de informes presentado por la oposición, algo que no ocurre en la legislatura bonaerense desde que Kicillof asumió la primera magistratura de la provincia de Buenos Aires el 10 de diciembre del 2019.