Fugas de concejales libertarios en PBA: Salidas que exponen grietas en La Libertad Avanza bonaerense

Los bloques de concejales bonaerenses de La Libertad Avanza , desde el 2023 vienen sufriendo la sangría; algunos arman las valijas para saltar a las filas de Sergio Massa , y otros construyen bloques afines al peronismo. Como contrapartida en algunos municipios bonaerenses los libertarios suman a su bloque ediles de otros partidos.

El dilema de armar listas contrarreloj en las elecciones de 2023, recurriendo al "préstamo de sellos", paso facturas caras en la provincia de Buenos Aires . Las primeras deserciones en las filas libertarias se dieron en la Legislatura bonaerense; a días de jurar, 9 diputados electos que habían llegado a sus bancas enganchados en la boleta de Javier Milei rompieron con La Libertad Avanza para jugar en “sintonía” con el gobierno de Kicillof. Y en las últimas semanas dos concejales libertarios se sumaron a la lista de deserseciones que tomo cuerpo tras la elección presidencial.

Si bien una fuente del armado bonaerense de La Libertad Avanza , consultada por MDZ , minimizó la situación argumentado- “Estamos depurando el partido”, el éxodo de concejales no deja de ser algo preocupante.

Es de destacar que, en el 2023 para poder llenar los casilleros de las listas provinciales, La Libertad Avanza incorporó dirigentes de segundas, terceras y cuartas líneas provenientes del Frente Renovador y del peronismo, las cuales carecían de convicciones liberales, y las rupturas no tardaron en llegar. Los rupturistas, acusados de traidores por la tropa violeta, volvieron a su primer amor: es decir, regresaron a las filas de las diferentes tribus peronistas.

El golpe político más reciente se sintió con fuerza en el norte del Conurbano bonaerense, específicamente en el municipio de San Isidro. Allí, la concejala “libertaria” Débora Ruiz Zeballos pegó el portazo oficializando su incorporación formal al Frente Renovador.

El salto se produjo luego de que la edil mantuviera una reunión, foto incluida, con uno de los máximos referentes de Sergio Massa el diputado Nacional Sebastián Galmarini.

"Esta decisión también responde a diferencias políticas con La Libertad Avanza y su presidente, Javier Milei, espacio al que representaba hasta el día de hoy y que me ha decepcionado por su pérdida de rumbo y de visión", disparó la concejal en sus redes sociales sin anestesia.

Ruiz Zeballos no se quedó solo con las críticas al Gobierno nacional; también cargó contra el intendente del PRO sanisidrense acusando a Ramón Lanús de llevar adelante una "pésima gestión". Para el esquema de Sergio Massa, la jugada representa pura ganancia territorial en un distrito históricamente esquivo.

Papelón en Quilmes: consiguió la presidencia del bloque para romper y armar un unibloque

Lo que paso hace unas semanas en Quilmes fue un auténtico papelón, que dejó expuesto nuevamente los errores en la elección de candidatos de la fuerza violeta.

El concejal Ricardo Rij a 10 días de haber asumido - el 25 de junio- la presidencia del bloque de concejales quilmeños de La Libertad Avanza, en medio de promesas de consolidación política del espacio, rompió de manera unilateral el bloque para armar el monobloque "Renovación Quilmeña", un nombre que claramente es un guiño indisimulable a Sergio Massa.

La reacción de sus excompañeros libertarios no se hizo esperar. Y, mediante un duro comunicado, tildaron la movida de Rij como un “fraude ideológico”, conminándolo a dejar el cargo: “Por respeto a esa voluntad popular, le exigimos que haga entrega de la banca que obtuvo bajo el nombre y los valores de este espacio”, manifestó el resto de los concejales quilmeños de La Libertad Avanza.

La salida de los concejales de San Isidro y Quilmes no es un hecho aislado. Se suman a portazos anteriores, como el de Mariana Huber en Escobar, quien lideraba la bancada de concejales violetas y se fue criticando la falta de contención estructural.

Otro episodio que marca el descontrol en las filas libertarias ocurrió en Berazategui, donde dos ediles de La Libertad Avanza terminaron una discusión política a las trompadas en el playón de estacionamiento del Concejo Deliberante berazateguense.

No todo es fuga en las filas libertarias: también hay incorporaciones

No todo es la sangría de concejales violetas del conurbano. La Libertad Avanza tuvo en un municipio de la Cuarta Sección Electoral un pase que festejo con bombos y platillos.

En Pehuajó, el concejal del radicalismo Agustín Juan decidió sumarse a los radicales con peluca y dar el salto formal a las filas de concejales de La Libertad Avanza. Su objetivo, según detalló, es cumplir con el mandato de la sociedad de unificar a la oposición para intentar derrotar al intendente ultrakirchnerista Pablo Zurro.

"En el bloque trabajé muy bien, pero me superaron las cosas negativas", justificó el edil ex radical en declaraciones a una radio local. La jugada del ahora concejal con peluca violeta desató la furia de la nueva conducción del Comité radical pehuajense, que masticó bronca ante una traición que daban por descontada.

Mientras en La Libertad Avanza de la provincia de Buenos Aires minimizan las fugas de concejales, no se descarta que antes de que termine el año haya más deserciones en los bloques violetas de los concejos deliberantes de aquellos ediles que juraron sus bancas en el 2023 y saben que el próximo año no tendrán cabida en las fuerzas violetas.