Uno de los denunciantes de Tapia y Toviggino fue demorado por Migraciones y culpó a la AFA

El dirigente de la Coalición Cívica Matías Yofe denunció que fue retenido por personal de Migraciones al regresar al país desde Estados Unidos, donde había participado de un foro sobre el manejo de fondos en la AFA . Según explicó, la demora estuvo vinculada a una notificación judicial impulsada por el abogado Gregorio Dalbón , representante de Pablo Toviggino , tesorero de la entidad que conduce Claudio Tapia .

A través de sus redes sociales, Yofe difundió el momento en que una agente de Migraciones lo aparta del control de ingreso para trasladarlo a una oficina. En el video se lo escucha preguntar si existía algún inconveniente, mientras le responden que debía ser notificado de una resolución judicial. Tras completar el trámite, grabó otro mensaje y lanzó una nueva crítica contra Toviggino: "Chiqui, si sos inocente, demostralo, no nos vamos a cansar, la victoria es el camino".

"Como no se pueden defender en sus causas, usan a los amigos para cansar a quienes investigamos y denunciamos la mugre. No me voy a cansar de decirlo, la diferencia entre Tapia y nosotros es moral, el se escuda detrás de quienes nos dan las alegrías más grandes y nosotros solo denunciamos e investigamos", escribió.

El episodio se produjo pocos días después de una exposición que Yofe realizó en Miami, invitado por el InterAmerican Institute for Democracy. Allí volvió a referirse a la denuncia presentada junto a Elisa Carrió y el legislador porteño Facundo Del Gaiso para que se investigue una lujosa propiedad ubicada en Villa Rosa, partido de Pilar, que adjudican al entorno de Toviggino.

Como no se pueden defender en sus causas, usan a los amigos para cansar a quienes investigamos y denunciamos la mugre. No me voy a cansar de decirlo, la diferencia entre Tapia y nosotros es moral, el se escuda detrás de quienes nos dan las alegrías más grandes y nosotros solo… pic.twitter.com/GshJDYI2Io

La causa apunta a determinar cómo una mansión valuada en millones de dólares, equipada con haras, helipuerto y una colección de vehículos de alta gama, terminó en manos de Luciano Pantano y su madre Ana Lucía Conte , a quienes los denunciantes señalan como presuntos testaferros de dirigentes del fútbol argentino.

La investigación también reconstruyó el historial de la propiedad. El terreno había pertenecido a Carlos Tevez, quien lo compró en 2017 sin desarrollar construcciones. Años después fue transferido a la firma Malte, vinculada societariamente al entorno de Toviggino, y posteriormente vendido a Real Central SRL, la empresa controlada por Pantano y su madre.

Entre las pruebas incorporadas al expediente figura además un antiguo mensaje de Tevez dirigido al tesorero de la AFA. “Me parece q tantas idas y vuelta a Pilar te están haciendo perder un poquito Toviggino. Aparte de la colección de autos antiguos e importados que acumulás en Pilar, también enterrar los bolsos que trajiste de Qatar y de los amistosos en China, memoria ali baba”, escribió el exfutbolista.

La notificación que recibió Yofe en Ezeiza se originó en una presentación de Dalbón ante el juzgado de Walter Saettone, magistrado que meses atrás había concedido una medida cautelar solicitada por Toviggino. Esa resolución prohibió a dirigentes y periodistas difundir información personal, imágenes o datos de su vida privada, además de imponer restricciones de acercamiento.

El fallo ordenó "la prohibición de acercamiento de los nombrados al domicilio del denunciante y a los lugares donde desarrolle sus actividades habituales, en un radio de 500 metros, por el plazo de 90 días". También dispuso que los involucrados debían "abstenerse de realizar conductas que impliquen la captación, reproducción o exposición de datos personales, imágenes o información del ámbito privado o familiar del denunciante", aunque aclaró que la restricción no alcanzaba a referencias vinculadas con asuntos de interés público.

Para la defensa de Toviggino, la participación de Yofe en el encuentro de Miami vulneró esa cautelar.