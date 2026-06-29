El plan de la AFA para extender el contrato de Scaloni en plena disputa del Mundial: hasta cuándo firmaría

Mientras la Selección se enfoca en los 16avos de final ante Cabo Verde, la dirigencia de la AFA trabaja en otro objetivo: asegurar la continuidad de Scaloni.

La AFA ya trabaja para asegurar la continuidad de Lionel Scaloni y tiene listo un plan para renovarle el contrato después de este Mundial.

Según pudo saber MDZ, las conversaciones entre las partes ya comenzaron y existe buena predisposición para llegar a un acuerdo, que ya estaría apalabrado mucho antes del inico del Mundial. Sin embargo, la decisión es postergar la firma hasta que concluya la participación de la Albiceleste en la Copa del Mundo, ya que tanto la dirigencia como el cuerpo técnico consideran que toda la atención debe estar puesta en el torneo.

El acuerdo de palabra entre Scaloni y la AFA "ARGENTINA LLEGÓ AL MUNDIAL CON UN ACUERDO DE PALABRA PARA QUE CONTINÚE SCALONI HASTA 2031". @MonroigDiego contó los detalles sobre la posible renovación del entrenador. #ESPNMundialMirá los mejores partidos de la #FIFAWorldCup por ESPN, en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/4hMqEzJaMz — SportsCenter (@SC_ESPN) June 29, 2026 Desde el entorno del entrenador también transmitieron tranquilidad respecto de la negociación. "Estamos hablando pero no es momento de enfocarse en eso", señalaron, dejando en claro que las conversaciones avanzan y que no existen diferencias importantes para extender el vínculo.

Qué dijo Scaloni sobre su renovación de contrato Chiqui Tapia junto a Scaloni y Samuel durante el sorteo del Mundial 2026. X @tapiachiqui El propio Scaloni también se había referido al tema semanas atrás, en una entrevista con Radio La Red. "Ahora lo importante es pensar en el Mundial. Como tenemos margen hasta diciembre y estas semanas estuvimos enfocados en ver el rendimiento de los jugadores, no es un tema urgente para mí y creo que tampoco para la AFA", sostuvo el DT.