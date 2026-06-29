El plan de la AFA para extender el contrato de Scaloni en plena disputa del Mundial: hasta cuándo firmaría
Mientras la Selección se enfoca en los 16avos de final ante Cabo Verde, la dirigencia de la AFA trabaja en otro objetivo: asegurar la continuidad de Scaloni.
Lionel Scaloni transita el Mundial 2026 con el respaldo total de la AFA, que ya trabaja para garantizar su permanencia al frente de la Selección argentina. El actual contrato del entrenador finaliza el 31 de diciembre y la intención de Claudio "Chiqui" Tapia es ofrecerle una renovación por cinco años más, hasta 2031.
Según pudo saber MDZ, las conversaciones entre las partes ya comenzaron y existe buena predisposición para llegar a un acuerdo, que ya estaría apalabrado mucho antes del inico del Mundial. Sin embargo, la decisión es postergar la firma hasta que concluya la participación de la Albiceleste en la Copa del Mundo, ya que tanto la dirigencia como el cuerpo técnico consideran que toda la atención debe estar puesta en el torneo.
El acuerdo de palabra entre Scaloni y la AFA
Desde el entorno del entrenador también transmitieron tranquilidad respecto de la negociación. "Estamos hablando pero no es momento de enfocarse en eso", señalaron, dejando en claro que las conversaciones avanzan y que no existen diferencias importantes para extender el vínculo.
Qué dijo Scaloni sobre su renovación de contrato
El propio Scaloni también se había referido al tema semanas atrás, en una entrevista con Radio La Red. "Ahora lo importante es pensar en el Mundial. Como tenemos margen hasta diciembre y estas semanas estuvimos enfocados en ver el rendimiento de los jugadores, no es un tema urgente para mí y creo que tampoco para la AFA", sostuvo el DT.
Además, el entrenador dejó en claro que la voluntad de ambas partes es continuar el proyecto. "La relación ya saben cómo es. Si todos estamos de acuerdo y se llega a buen puerto, no creo que haya problemas", afirmó. De no surgir imprevistos, la renovación quedará sellada una vez finalizado el Mundial 2026 y Scaloni seguiría al frente de la Selección argentina hasta 2031.