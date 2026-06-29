Un referente de Uruguay defendió a Bielsa tras la eliminación: "Se manipuló la información para dejarlo mal"

Mientras crecen las versiones sobre un supuesto quiebre entre el plantel y Bielsa, uno de los referentes de la Celeste salió a respaldar públicamente al DT.

El defensor fue el único futbolista que regresó junto al entrenador argentino y aseguró que se manipuló información para perjudicar su imagen tras la eliminación del Mundial.

La prematura eliminación de Uruguay del Mundial 2026 dejó secuelas dentro del plantel y alimentó rumores sobre un fuerte desgaste en la relación con Marcelo Bielsa. Sin embargo, Sebastián Cáceres salió a respaldar al entrenador argentino y fue el único futbolista que regresó junto a él en el vuelo hacia Montevideo, donde además enfrentó los micrófonos para defenderlo.

El zaguero del América de México, titular en los tres partidos de la Celeste en la Copa del Mundo, lamentó la eliminación y reconoció el impacto que tuvo en el grupo. "Son cosas que pesan, porque a veces hay errores que no tienen consecuencias; pero estos sí tuvieron y los terminás pagando caro. Al final son cosas que pasan y así es el deporte. No siempre hay justicia deportiva. Yo creo que no hicimos malos partidos, sino que los resultados no fueron favorables", expresó.

Sebastián Cáceres respaldó a Bielsa y apuntó contra quienes lo criticaron en Uruguay Las palabras de Sebastián Cáceres a su llegada a Montevideo. El Espectador Deportes Cáceres también se refirió a la reunión que mantuvo el plantel con el cuerpo técnico luego de la derrota y dejó en claro su respaldo al rosarino. "Tengo todo el respeto hacia él y mucho agradecimiento. Capaz que alguno pueda opinar distinto, pero creo que a rasgos generales la mayoría sabe cómo fueron las cosas. Lo que se habló obviamente no lo voy a decir, pero sí puedo decir que hubo cosas que salieron y que no fueron como las dijeron. Se tergiversó todo lo que salió y creo que se manipuló mucho la información para tal vez dejar mal a Marcelo. Esas cosas no van y me parece que no fue lo correcto", afirmó.

Por último, el defensor de 26 años habló del golpe que significó la despedida prematura de la Copa del Mundo. "Creíamos que habíamos hecho una buena preparación para poder competir y no se pudo. Obviamente que la tristeza es de todos, como me imagino también de todo el país, que estarían ilusionados como nosotros y no pudimos completar el objetivo", concluyó.