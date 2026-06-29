Desde el país vecino no pudieron ocultar la bronca por el cuadro que tiene la Selección argentina rumbo hacia la final de la Copa del Mundo 2026.

Desde Brasil se quejaron por el cuadro que tiene la Selección argentina en la fase final del Mundial.

La clasificación de la Selección argentina a los dieciseisavos de final del Mundial 2026 no solo despertó expectativa por el cruce frente a Cabo Verde, sino también un fuerte debate en Brasil. La prensa del país vecino analizó el cuadro de la fase eliminatoria y consideró que el equipo de Lionel Scaloni quedó del lado más favorable del torneo, lejos de varias de las principales potencias hasta una hipotética semifinal.

En Brasil se quejaron del camino que tiene la Selección argentina en el cuadro del Mundial 2026 Uno de los análisis más resonantes fue el del periodista Ricardo Gonzalez, en Globoesporte: "Con la concentración de equipos europeos en un lado del cuadro y los sudamericanos en el otro, no tengo dudas: esto no significa que alguien haya ganado o perdido ya, ni que los gigantes no puedan demostrar su valía; pero, en este momento, los dioses del fútbol están configurando un escenario exigente para Francia, un escenario dramático para Portugal y un escenario de ensueño... ¡para Argentina!", escribió el columnista.

El mismo medio profundizó esa línea con otro artículo titulado: "¿Beneficiados? Entienda por qué Argentina evitó a los campeones del mundo hasta la semifinal", donde remarca que la Albiceleste recién podría cruzarse con Brasil o Alemania entre los cuatro mejores del certamen.

Desde Brasil no pudieron ocultar su enojo por el cuadro que le tocó a la Selección argentina en el Mundial. @Argentina Las repercusiones también llegaron desde Lance, que publicó una nota bajo el título "Los brasileños reaccionan al cuadro de Argentina en el Mundial: 'Hay que investigarlo'". El artículo recopiló diferentes publicaciones de usuarios en redes sociales que cuestionaron el recorrido del conjunto argentino y hasta establecieron comparaciones con los Mundiales de 2014 y 2022, cuando también alcanzó la final.