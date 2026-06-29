La Paraguay de Gustavo Alfaro busca otro batacazo ante Alemania en el Mundial: hora, TV y streaming

Tras meterse en la fase eliminatoria, Paraguay afrontará un durísimo desafío frente a Alemania, una de las grandes potencias del fútbol mundial.

Alemania y Paraguay se enfrentarán este lunes desde las 20.30 (hora argentina) en el Boston Stadium por los dieciseisavos de final del Mundial 2026. El encuentro será arbitrado por el marroquí Jalal Jayed y pondrá cara a cara a una de las candidatas al título con una Albirroja que llega en alza tras una clasificación muy trabajada.

El seleccionado dirigido por Julian Nagelsmann dejó algunas dudas durante la fase de grupos. Después de un gran debut con goleada aplastante (7-1) sobre Curazao, sufrió un ajustado triunfo ante Costa de Marfil y cayó frente a Ecuador, resultados que evidenciaron problemas defensivos y un funcionamiento irregular. Ahora buscará recuperar su mejor versión para evitar una eliminación prematura.

Paraguay va por otro golpe histórico frente a Alemania Ecuador viene de dar uno de los mayores batacazos del Mundial frente a Alemania. EFE Del otro lado estará el equipo de Gustavo Alfaro, que revirtió un mal comienzo en el torneo. Luego de perder en el debut ante Estados Unidos, Paraguay reaccionó con un triunfo clave frente a Turquía y un empate ante Australia que le permitió avanzar a la fase eliminatoria. La ilusión ahora pasa por dar otro golpe frente a uno de los gigantes del fútbol mundial.

Probables formaciones Alemania: Manuel Neuer; Joshua Kimmich, Jonathan Tah, Antonio Rüdiger, Nathaniel Brown; Felix Nmecha, Aleksandar Pavlovic; Leroy Sané, Jamal Musiala, Florian Wirtz; Kai Havertz. DT: Julian Nagelsmann.

Paraguay: Orlando Gill; Juan Cáceres, Gustavo Velázquez, Gustavo Gómez, Junior Alonso, Alexandro Maidana; Miguel Almirón, Andrés Cubas, Matías Galarza; Gabriel Ávalos, Julio Enciso. DT: Gustavo Alfaro.