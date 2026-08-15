Independiente ya encontró al sucesor de Quinteros: Jadson Viera es el nuevo DT del Rojo

El jueves, luego de la eliminación en Copa Argentina y los constantes y fuertes reclamos a la dirigencia de manera pública, Independiente decidió despedir a Gustavo Quinteros. Y de cara a un cierre de temporada en la que el equipo solo tiene por delante las últimas fechas del Clausura (y unos potenciales playoffs), el club ya definió a su reemplazante.

Se trata de Jadson Viera, que viene de dirigir a Nacional de Montevideo entre fines de 2025 y principios de 2026, y que se encontraba hace 5 meses sin trabajo desde que fuera despedido en marzo. Esta es sin duda una arriesgada apuesta del Rey de Copas, que hará oficial su llegada este sábado por la tarde.

Jadson Viera viene de dirigir a Nacional de Montevideo. @Nacional De todos modos, el exdefensor brasileño nacionalizado uruguayo firmará en primera instancia hasta fin de año, cuando finalice la temporada y también la presidencia de Néstor Grindetti. Cabe destacar también que llega de la mano de Uriel Pérez, su representante, quien forma parte del círculo íntimo de la dirigencia.

La trayectoria de Jadson Viera Viera no tiene una larga carrera como DT y apenas cuenta con dos clubes en su currículum, ambos en el fútbol uruguayo. Entre 2024 y 2025 dirigió a Boston River, con el que obtuvo un más que destacable tercer puesto en la Primera División de Uruguay en su primera temporada. Luego tuvo un breve paso por Nacional, con el que se consagró campeón de Liga en 2025 al vencer en la final a Peñarol (había asumido unos pocos partidos antes, con la clasificación ya asegurada), pero lo despidieron en al arranque de este 2026 tan un mal comienzo de temporada.