Independiente hizo oficial el despido de Gustavo Quinteros: el comunicado del club

Tras el papelón en la Copa Argentina y sus explosivas declaraciones en conferencia de prensa, Gustavo Quinteros dejó de ser DT de Independiente.

Se trató de un ciclo breve, que comenzó en el último tramo de la temporada 2025 y que consistió de 32 partidos, con un balance de 14 triunfos, 8 empates y 10 derrotas (las últimas 3 consecutivas). El desempeño del equipo fue de mayor a menor y en el último tiempo se vio afectado por los chispazos entre el entrenador y la dirigencia, a la que le recriminó en reiteradas oportunidades y de manera pública la escasez de refuerzos.

El comunicado de Independiente sobre el despido de Quinteros Les comunicamos a los socios, socias e hinchas que Gustavo Quinteros ya no es el entrenador del primer equipo de Independiente.



Quinteros llegó con la responsabilidad y el desafío enorme de ponerse al frente de un Club que exige todo, siempre.



Más allá de los resultados, queda… pic.twitter.com/uPeBSEJXJh — C. A. Independiente (@Independiente) August 13, 2026 Este jueves por la tarde, el Rey de Copas hizo oficial la salida del DT: "Les comunicamos a los socios, socias e hinchas que Gustavo Quinteros ya no es el entrenador del primer equipo de Independiente", reza el comunicado. "Llegó con la responsabilidad y el desafío enorme de ponerse al frente de un club que exige todo, siempre", sentencia a continuación.

Tras esto, el texto deja una suerte reconocimiento por su labor durante los 11 meses que duró su ciclo: "Más allá de los resultados, queda el respeto por el trabajo, por haber asumido el compromiso y por haber intentado llevar adelante su idea en una camiseta que pesa, que emociona y que obliga".