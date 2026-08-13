Atentos, Racing y San Lorenzo: la AFA dio a conocer las sanciones a Maravilla Martínez y Orlando Gill

El Tribunal de Disciplina comunicó los castigos a Martínez, que fue expulsado en Argentinos-Racing, y Gill, que vio la roja en el clásico contra Huracán.

Las dos acciones fueron castigadas con tarjeta roja directa y, debido a la violencia de las mismas, dejaron prever duras consecuencias para ambos futbolistas. Esto pudo confirmarse este jueves con la publicación del boletín oficial del Tribunal de Disciplina de la AFA, que no tuvo reparos ni con el goleador ni tampoco con el arquero.

El codazo de Maravilla Martínez a Kevin Gutiérrez ESPN En cuanto a Maravilla, como se esperaba, la sanción fue severa: el delantero de 34 años recibió de tres (3) fechas de suspensión, algo más que previsible teniendo en cuenta la reincidencia, ya que es su segunda expulsión directa en este 2026 por una acción de este estilo -ya le había sucedido en los cuartos del Apertura frente a Rosario Central-.

Este es un durísimo golpazo para Racing, ya que no podrá contar con su principal carta ofensiva dentro de dos semanas en el clásico contra Boca en el Cilindro por la fecha interzonal. Antes que eso, Martínez se perderá el duelo ante Banfield de este viernes por la fecha 5 y luego el de la fecha 7 frente a Independiente Rivadavia en Mendoza.

La expulsión de Orlando Gill en el clásico contra Huracán ESPN Respecto de Orlando Gill, la AFA determinó una suspensión provisoria sin una cantidad de partidos definida. El arquero paraguayo tendrá la posibilidad de formular una defensa por escrito y una vez que lo haga, se confirmará la sanción final, aunque resulta poco probable que sea menor a dos fechas, en el mejor de los casos.