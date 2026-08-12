La confesión de Pipo Gorosito sobre el mal momento de San Lorenzo: "Si era otro equipo, no agarraba"

Néstor Gorosito habló a dos días de la derrota en el clásico y se expidió respecto de la situación del club, el enojo de la hinchada y el clima interno.

El ciclo de Néstor Gorosito en San Lorenzo no comenzó para nada bien. Eliminado de la Copa Argentina en dieciseisavos de final, acumula apenas 1 victoria y 3 derrotas en las primeras 4 fechas del Torneo Clausura; la más reciente -y la más dura- el pasado domingo en el clásico contra Huracán por 2-0 en el Nuevo Gasómetro.

Esto se inscribe en el pésimo presente que atraviesa el club desde hace años tanto a nivel institucional, como económico y deportivo, y se vio reflejado en el estallido de furia de la hinchada en las tribunas tras finalización del encuentro tanto contra los dirigentes, como para con los jugadores y el cuerpo técnico. En ese sentido, Pipo tuvo un fuerte descargo este martes.

Pipo Gorosito habló del delicado presente que atraviesa San Lorenzo Radio La Red "Las urgencias son tan grandes por el arrastre que tiene San Lorenzo, que se hace difícil. No tengo dudas que vamos a salir adelante, el club hizo un esfuerzo grande en el mercado de pases. Hay que corregir conceptos, hoy estamos jugando apurados y no hay zona de gestación. La ansiedad nos hace cometer errores", apuntó esta tarde en diálogo con Radio La Red.

Tras esto, volvió a hablarle a los hinchas: "Lo único que podemos pedir nosotros es apoyo y tenemos que estar todos juntos. Si insultan a los jugadores no se gana, al contrario. Los únicos que nos pueden sacar adelante son ellos. Son lo más importante que tiene el fútbol. El técnico conduce, alienta, marca tácticas, pero los que llevan a cabo la tarea son los jugadores", remarcó el DT de 62 años.

Gorosito volvió a pedirle a los hinchas que no insulten a los jugadores. Fotobaires Entonces, hizo una fuerte confesión: "Si no era San Lorenzo no agarraba el club. Pero hace 22 años que quería volver y conmigo fueron completamente claros con la situación. Y esto es como la amistad: un amigo tiene que estar cuando te realmente te necesitan, y este era un momento para estar. En otro lado sinceramente no hubiese agarrado por cómo estaba el club", aseguró.