¡El verdugo de San Lorenzo! Jordy Caicedo metió un doblete y volvió a darle el clásico a Huracán

Huracán revalidó la supremacía en los clásicos de los últimos años y venció 2-0 a San Lorenzo con el sello de su goleador, Jordy Caicedo, quien marcó los dos goles y volvió a ser el verdugo del Ciclón en el duelo interzonal correspondiente a la cuarta fecha del Torneo Clausura .

El equipo de Néstor Gorosito pudo aprovechar sus mejores momentos, se quedó sin respuestas después del segundo gol y volvió a perder el clásico como local ante el Globo después de 25 años.

San Lorenzo tuvo las ocasiones más peligrosas durante buena parte del primer tiempo, pero no logró superar a Hernán Galíndez. El arquero de Huracán respondió cuando fue exigido y sostuvo el empate hasta los minutos finales hasta que llegó la jugada que cambió el partido.

Sobre el final del primer tiempo, Juan Bisanz cabeceó dentro del área y Orlando Gill alcanzó a rechazar, aunque dejó la pelota en el área chica. Allí apareció Caicedo para aprovechar el rebote y empujarla para el 1-0 parcial.

San Lorenzo intentó reaccionar en el complemento, pero Huracán volvió a golpear de contra. Facundo Kalinger condujo la transición tras una recuperación en mitad de cancha y asistió a Caicedo. El ecuatoriano recibió con ventaja y cruzó su remate para marcar el 2-0 y completar su doblete.

Caicedo y una definición deluxe para su doblete y el 2-0 del Globo

Jordy Caicedo la colgó del ángulo para el 2-0 de Huracán. Video: ESPN

La noche se complicó todavía más para el Ciclón después del segundo tanto. Caicedo festejó frente a los hinchas locales y la celebración provocó empujones y discusiones entre los futbolistas. En medio del tumulto, Gill le dio un cabezazo a Lucas Blondel.

Darío Herrera fue llamado por el VAR para revisar la acción y, tras observar las imágenes, expulsó al arquero de San Lorenzo. José Devecchi ingresó para ocupar su lugar y tuvo intervenciones que evitaron una diferencia mayor.

La zonza expulsión de Orlando Gill

Orlando Gill le metió un tremendo cabezazo a Lucas Blondel y se fue expulsado. Video: ESPN

Con un jugador menos, San Lorenzo quedó condicionado y ya no pudo encontrar el camino para descontar. Huracán controló los minutos finales y se llevó una victoria que le permitió volver a ganar como visitante ante el Ciclón por primera vez desde el 9 de diciembre de 2001, cuando Emanuel Villa había marcado el gol del triunfo.

Fuente: NA

El minuto a minuto de San Lorenzo - Huracán