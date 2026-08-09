Escándalo en San Lorenzo-Huracán: del Topo Gigio de Jordy Caicedo al brutal cabezazo de Orlando Gill

Tras firmar su doblete en el clásico, el goleador de Huracán provocó a la hinchada del Ciclón y generó un tumulto que derivó en una zonza expulsión.

El clásico entre San Lorenzo y Huracán se picó fuerte en el Nuevo Gasómetro y Jordy Caicedo fue protagonista absoluto: marcó los dos goles que sentenciaron la fiesta del Globo, pero además provocó a la hinchada del Ciclón y terminó generando una gresca que dejó un expulsado.

El delantero ecuatoriano había sido el encargado de abrir el partido sobre el cierre del primer tiempo, pero volvió a dejar su sello a los 12 minutos del complemento. Huracán salió rápido de contra y Juan Bizanz detectó el pique de Caicedo: el delantero quedó mano a mano y definió cruzado, con mucha categoría, para poner el 2-0. Hasta ahí, todo era fiesta.

El problema llegó después: el goleador de la tarde saltó las vallas publicitarias y fue directamente hacia la popular de San Lorenzo. Se paró frente a los hinchas, los miró fijo y se llevó las manos a las orejas para hacer el clásico Topo Gigio. El gesto, lógicamente, no cayó nada bien y los futbolistas del Ciclón, que salieron disparados a buscarlo.

El provador festejo de Caicedo que hizo explotar a los jugadores de San Lorenzo Jordy Caicedo festejó con un Topo Gigio y desató un escándalo en el clásico. Video: ESPN Emiliano Amor, Nicolás Tripicchio y Orlando Gill se metieron en el tumulto y comenzaron los empujones y forcejeos entre los jugadores. Y allí se originó otra polémica: mientras algunos intentaban separar, el arquero paraguayo, frustrado por la situación, le metió un tremendo cabezazo a Lucas Blondel, que impactó de lleno a la altura de la nariz.

En un principio, la acción pasó inadvertida para el árbitro Darío Herrera, pero segundos más tarde el VAR lo llamó para que revisara la jugada. Después de observarla en el monitor, el juez cambió su decisión y expulsó al arquero de San Lorenzo.