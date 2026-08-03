San Lorenzo perdió 1-0 con Central Córdoba en Santiago del Estero y sumó su segunda derrota

San Lorenzo cayó ante el Ferroviario, que convirtió por intermedio del uruguayo Michael Santos, y llega al clásico frente a Huracán necesitado de triunfos.

El uruguayo Michael Santos festeja su gol a San Lorenzo, el del triunfo 1-0.

Central Córdoba le ganó 1-0 como local a San Lorenzo y consiguió sumar sus primeros puntos en un partido que se disputó en el estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero, por la tercera fecha de la Zona A del Torneo Clausura 2026.

El único gol del encuentro lo hizo el delantero uruguayo Michael Santos, a los 31 minutos del primer tiempo, con un preciso cabezazo, luego de un gran centro de Santiago Moyano.

El partido comenzó muy parejo, con situaciones para ambos equipos, incluso con buenas aproximaciones de San Lorenzo, aunque sus delanteros estaban muy flojos con la puntería.

De esta manera, Central Córdoba aprovechó la falta de eficacia de sus oponentes y logró ponerse en ventaja apenas pasada la media hora de juego, cuando Santos conectó un preciso cabezazo tras un gran centro del lateral Santiago Moyano.

Michael Santos marcó el 1-0 de Central Córdoba Gol de Michael Santos vs. San Lorenzo TNT Sports Ya en la segunda mitad, San Lorenzo salió con todo en busca del empate y tuvo muchísimas oportunidades para conseguir la igualdad, principalmente a través de Rodrigo Auzmendi, aunque al Ciclón le faltó eficacia en los últimos metros y se terminó quedando con las manos vacías.