Mazazo para San Lorenzo: una de sus figuras se rompió los ligamentos y es baja hasta 2027

La alegría por el primer triunfo del semestre le duró poco a San Lorenzo, que este jueves informó una pésima noticia respecto de uno de sus referentes.

En medio de la profunda crisis institucional, económica y deportiva que atraviesa, San Lorenzo pudo permitirse sonreír el pasado martes al vencer 1-0 a Gimnasia de Mendoza y obtener así su primer triunfo en el segundo semestre. Además, logró sumar nuevos refuerzos, como Gustavo del Prete, Emiliano Amor, Danilo Arboleda y Martín Río.

Pero pareciera ser que las alegrías en Boedo no están destinadas a ser muy duraderas en este último tiempo. Es que este jueves, a menos de 48 horas de la victoria ante el Lobo Mendocino, Pipo Gorosito tuvo que lamentarse por la dura lesión de una de las principales figuras del plantel.

El Perrito Barrios se rompió los ligamentos y San Lorenzo lo pierde hasta 2027 Nahuel Barrios sufrió la rotura parcial del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha. @SanLorenzo Se trata de Nahuel Barrios, que durante los entrenamientos sufrió la rotura parcial del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha. "Los estudios posteriores constataron la lesión. Entre el cuerpo médico y el jugador se definirá en los próximos días el mejor camino hacia su recuperación. ¡Fuerza, Perrito!", informó el club mediante un comunicado oficial en sus redes sociales.

Si bien el parte médico no lo indica, se da por descontado que el volante ofensivo de 28 años se perderá el resto de la temporada y no podrá volver a las canchas hasta 2027, ya que este tipo de dolencias suelen requerir intervención quirúrgica y un tiempo de recuperación posterior de por lo menos seis meses.