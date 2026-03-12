Golpe durísimo en San Lorenzo: se confirmaron las graves lesiones de Ezequiel Cerutti y Gastón Hernández

El empate en la Bombonera dejó un saldo mucho más preocupante para San Lorenzo. Horas después del clásico, se confirmó una noticia que golpea fuerte al plantel.

Golpe durísimo para San Lorenzo: Cerutti y Hernández sufrieron rotura de ligamentos tras el clásico con Boca.

San Lorenzo confirmó dos bajas muy sensibles tras el empate ante Boca Juniors en la Bombonera. Ezequiel Cerutti y Gastón Hernández sufrieron rotura de ligamentos y deberán afrontar varios meses de recuperación.

El parte médico confirmó que Cerutti padeció la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, una lesión que se produjo a los 23 minutos del primer tiempo. El delantero se resbaló al intentar un taco y quedó inmediatamente tendido en el campo con claros gestos de dolor.

Embed Lamentamos comunicar que luego de realizarse los estudios médicos correspondientes, Ezequiel Cerutti sufrió ruptura de ligamento cruzado anterior de rodilla derecha y Gastón Hernandez ruptura de plástica ligamentaria del cruzado anterior de rodilla izquierda. Ambos jugadores… pic.twitter.com/tfRvp51Epi — San Lorenzo (@SanLorenzo) March 12, 2026 Así se lesionó Ezequiel Cerutti en Boca-San Lorenzo El momento de la lesión de Ezequiel Cerutti El momento de la lesión de Ezequiel Cerutti ESPN La otra mala noticia llegó en el complemento. A los 33 minutos, Hernández pidió el cambio tras un choque y salió del campo con evidentes muestras de dolor. Luego se confirmó la rotura de ligamentos en la rodilla izquierda.

En el caso del defensor, no es la primera vez que atraviesa una lesión de este tipo: ya había sufrido una rotura ligamentaria en 2021, cuando jugaba en San Martín de San Juan, y otra en 2024, aunque en la rodilla derecha.

Gastón Hernández, otra vez la misma película de terror Gastón Hernández vs Boca Gastón Hernández en acción ante Boca. El marcador central sufrió una seria lesión ligamentaria por tercera vez en 5 años. Fotobaires Las dos bajas representan un golpe importante para el equipo dirigido por Damián Ayude, que pierde a dos futbolistas de experiencia dentro de un plantel mayormente joven.