Golpe durísimo en San Lorenzo: se confirmaron las graves lesiones de Ezequiel Cerutti y Gastón Hernández
El empate en la Bombonera dejó un saldo mucho más preocupante para San Lorenzo. Horas después del clásico, se confirmó una noticia que golpea fuerte al plantel.
San Lorenzo confirmó dos bajas muy sensibles tras el empate ante Boca Juniors en la Bombonera. Ezequiel Cerutti y Gastón Hernández sufrieron rotura de ligamentos y deberán afrontar varios meses de recuperación.
El parte médico confirmó que Cerutti padeció la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, una lesión que se produjo a los 23 minutos del primer tiempo. El delantero se resbaló al intentar un taco y quedó inmediatamente tendido en el campo con claros gestos de dolor.
Así se lesionó Ezequiel Cerutti en Boca-San Lorenzo
La otra mala noticia llegó en el complemento. A los 33 minutos, Hernández pidió el cambio tras un choque y salió del campo con evidentes muestras de dolor. Luego se confirmó la rotura de ligamentos en la rodilla izquierda.
En el caso del defensor, no es la primera vez que atraviesa una lesión de este tipo: ya había sufrido una rotura ligamentaria en 2021, cuando jugaba en San Martín de San Juan, y otra en 2024, aunque en la rodilla derecha.
Gastón Hernández, otra vez la misma película de terror
Las dos bajas representan un golpe importante para el equipo dirigido por Damián Ayude, que pierde a dos futbolistas de experiencia dentro de un plantel mayormente joven.
Ahora, el club podría recurrir al reglamento de la Asociación del Fútbol Argentino, que permite incorporar futbolistas fuera del mercado en casos de lesiones graves como roturas de ligamentos.