Agustín Marchesín habló tras el empate de Boca y se refirió a los silbidos en la Bombonera: "Es entendible"

El empate dejó un clima caliente en la Bombonera. Después del partido, Agustín Marchesín tomó la palabra y habló de la bronca por el resultado.

El arquero de Boca Juniors, Agustín Marchesín, habló tras el 1-1 ante San Lorenzo por la fecha 10 del Liga Profesional de Fútbol y reconoció el malestar del plantel por no haber podido quedarse con la victoria.

"La verdad que nos vamos con muchísima bronca, pero creo que el equipo viene creciendo y cada vez nos sentimos mejor. Generamos bastantes situaciones de gol, estamos sólidos", expresó el arquero en declaraciones al canal oficial del club.

Marchesín también se refirió a los silbidos que bajaron desde las tribunas de la Bombonera al final del partido. "Pero obviamente con bronca porque cuando los resultados no se dan, que son los que mandan siempre, es entendible que por ahí haya reproches. Pero creo que el equipo viene jugando cada vez mejor", señaló.

El arquero también marcó la diferencia entre los partidos en los que Boca logró convertir y aquellos en los que le costó cerrar las jugadas. "Nos vamos con el sabor amargo y la bronca de que generamos situaciones. El equipo está generando y obvio que cuando por ahí no tenemos la suerte de convertir da mucha bronca", explicó.