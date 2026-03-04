La reacción de los hinchas de Lanús con Agustín Marchesin en la visita de Boca a La Fortaleza

Agustín Marchesín, arquero surgido en Lanús, fue apuntado por los hinchas locales que lo tildaron de “traidor” por haberse ido Boca antes de regresar al club.

El regreso de Agustín Marchesín al estadio Néstor Díaz Pérez de Lanús no fue como lo imaginaba.

La vuelta de Agustín Marchesín a la cancha de Lanús tuvo un clima tenso. En la visita de Boca Juniors por el encuentro postergado de la séptima fecha del Torneo Apertura, los hinchas locales lo recibieron con silbidos en la entrada en calor y cánticos durante el partido.

El arquero, formado en el Granate y campeón de la Copa Sudamericana 2013 bajo la conducción de Guillermo Barros Schelotto, volvió a pisar el césped del estadio Estadio Néstor Díaz Pérez después de 12 años. Durante la entrada en calor fue silbado y, ya bajo los tres palos, los reproches se repitieron.

Así recibieron los hinchas de Lanús a Marchesín en la visita de Boca Los hinchas de Lanús recibieron con insultos y silbidos a Marchesín. ESPN El malestar de parte de la hinchada se remonta a cuando la dirigencia intentó repatriarlo a préstamo antes de su llegada a Gremio. En aquel momento, su negativa generó enojo, que se profundizó con su desembarco en Boca, pese a que en más de una oportunidad había manifestado su identificación con el club del Sur.

En la previa del encuentro, Marchesín aseguró que Lanús es un club que ama y al que le debe su carrera, aunque remarcó su compromiso actual con Boca. "Lanús es un club que amo mucho, le debo toda mi carrera porque me formó como jugador y persona, hoy me debo a Boca, donde estoy muy feliz".