El palazo de Úbeda a la opinión pública tras la goleada de Boca a Lanús: "Quizá antes no éramos tan malos..."
Luego del convincente triunfo ante Lanús, Claudio Úbeda valoró el rendimiento colectivo de Boca que le permitirá trabajar más tranquilo en su cargo de DT.
Tras la contundente goleada de Boca Juniors sobre Lanús en La Fortaleza, el entrenador xeneize Claudio Úbeda analizó el rendimiento de su equipo y se mostró conforme con la producción colectiva de sus jugadores en un partido que en la previa era determinante para su futuro inmediato en el cargo.
“Hicimos un partido casi perfecto. Los chicos jugaron muy bien, tuvimos niveles muy altos, estuvimos ordenados y contrarrestamos la propuesta de Lanús. Me pone contento que ante la adversidad hayan tenido una respuesta como hoy, de visitante y con gente nuestra en las tribunas. La tarea era ganar y lo hicimos”, sostuvo el DT.
“Creo que hicieron un gran partido, te diría que hasta más sólido que contra River, que quizá tuvo mayor incidencia por la trascendencia, pero el equipo jugó bien. Me pone contento por Boca, primero por la gente, por la muestra de carácter y por entender con la rebeldía que teníamos que jugar este partido. Quizá antes no éramos tan malos y ahora no somos tan buenos. Hay que buscar un equilibrio. En esta etapa del torneo nos viene bien ganar”, siguió en su análisis de la victoria.
Uno de los puntos altos fue Leandro Paredes, a quien el entrenador destacó especialmente: “Es un líder muy positivo, no solamente por lo que hace dentro sino afuera de la cancha. Toda la gestión de grupo ayuda muchísimo y el partido que hizo fue muy bueno”.
También tuvo palabras para el juvenil Tomás Aranda, de apenas 18 años, que fue titular ante el Granate: “Hizo un gran partido. Sabíamos que podía darnos lo que brindó. Estuvo ordenado cuando perdíamos la pelota y ocupó bien el posicionamiento defensivo en la línea de volantes. Se lo notó como si tuviera muchos más partidos y no el primero como titular. Es un punto a favor que nos pone muy contentos”.