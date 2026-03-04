El guiño de Franco Colapinto a Boca en su llegada a Melbourne para el Gran Premio de Australia

En la antesala del inicio de la temporada 2026, Franco Colapinto volvió a dejar en claro su pasión por Boca y la imagen se hizo viral.

Franco Colapinto firmando autógrafos en su llegada al mítico Circuito de Albert Park, Melbourne.

La imagen se viralizó rápidamente: termo y mate en mano, caminando por el paddock y conversando con integrantes de Alpine F1 Team, Colapinto no dejó dudas sobre sus colores.

Colapinto mostró su fanatismo por Boca antes del debut en la F1 Boca arribó al circuito australiano con una insignia de Boca y está listo para abrir la nueva temporada de la Fórmula 1 En la antesala del Gran Premio de Australia, el pilarense de 22 años expresó su entusiasmo por comenzar una nueva temporada, marcada por cambios reglamentarios y desafíos técnicos. Desde el equipo francés apuntan a dar un salto competitivo tras un 2025 complicado en el Campeonato de Constructores.

El debut será en el circuito de Albert Park Circuit, escenario habitual de la apertura del calendario.

Horarios del GP de Australia (hora Argentina) Jueves 5 de marzo - Práctica Libre 1: 22:30