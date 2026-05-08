La modificación que Alpine presentó en Miami y que Colapinto todavía no pudo estrenar

Alpine presentó en el Gran Premio de Miami una serie de modificaciones técnicas que incluyeron un cambio importante en el concepto de su alerón trasero. Luego de haber sorprendido durante la pretemporada con un sistema de apertura poco convencional, la escudería francesa decidió adoptar una configuración más cercana a la utilizada históricamente en la Fórmula 1 .

Durante los ensayos realizados en Barcelona, Alpine había mostrado un mecanismo distinto al del resto de los equipos. En aquella versión, el flap móvil del alerón se desplazaba hacia abajo cuando se activaba el sistema, en lugar de elevarse como ocurría con el tradicional DRS y con otras soluciones desarrolladas para el reglamento 2026.

La propuesta aprovechaba la mayor libertad aerodinámica permitida por la normativa técnica, que redujo varias restricciones vinculadas a la apertura de los alerones para minimizar la resistencia al avance. Sin embargo, tras las primeras competencias del calendario, el equipo optó por revisar el diseño y avanzar hacia una solución más convencional.

La nueva especificación presentada en Florida modifica completamente el funcionamiento del flap móvil. Ahora, la pieza vuelve a elevarse hacia arriba durante la activación del sistema, con una configuración mucho más similar a la utilizada por la mayoría de las escuderías.

Para implementar este cambio, Alpine debió rediseñar distintas áreas del conjunto aerodinámico trasero. Las modificaciones incluyeron ajustes en los endplates y en el actuador, que recibió una nueva geometría tanto desde el punto de vista mecánico como aerodinámico.

El nuevo movimiento del flap también obligó a generar espacio adicional para permitir la rotación de la pieza. Incluso algunos perfiles aerodinámicos secundarios incorporados anteriormente fueron revisados para adaptarse a la nueva arquitectura.

alerón alpinr Alpine ajustó su diseño aerodinámico y recuperó un concepto similar al viejo DRS.

La producción de las piezas se realizó contrarreloj en la fábrica de Enstone y el equipo solo alcanzó a terminar una unidad para el fin de semana en Florida. Esa especificación fue montada en el auto de Gasly, mientras que Colapinto continuó utilizando la versión anterior.

El paquete técnico incluyó otras actualizaciones

El alerón trasero formó parte de un conjunto más amplio de novedades introducidas por Alpine en Miami. Entre ellas apareció una reinterpretación del sistema FTM desarrollado originalmente por Ferrari, aunque con una configuración más compleja respecto a otras adaptaciones vistas en la parrilla.

La escudería también llevó evoluciones en la suspensión trasera, cambios en el sector delantero y un chasis aligerado. Parte de esas mejoras estuvieron destinadas al monoplaza de Franco Colapinto, quien recibió una nueva especificación de monocasco más liviana que la utilizada anteriormente.

franco colapinto Alpine trabajó contrarreloj para adelantar el estreno de varias piezas previstas originalmente para Canadá.

La fabricación de las piezas demandó un importante esfuerzo en la planta de Enstone. Alpine logró trasladar a Miami solo una unidad del nuevo alerón, que fue instalada en el auto de Pierre Gasly pocos días antes del inicio de la actividad oficial.

La evaluación de Alpine tras las primeras pruebas

Desde el equipo remarcaron que todavía es prematuro medir el impacto total de las actualizaciones debido a la cantidad de variables analizadas durante el fin de semana. “Creo que está dando los resultados que esperábamos, pero es muy difícil evaluar todo en una sola sesión de entrenamientos libres cuando estás trabajando en muchos otros aspectos”, explicó Steve Nielsen, director deportivo de Alpine.

El directivo también valoró el progreso conseguido por la escudería, aunque reconoció que varios rivales introdujeron paquetes todavía más agresivos. “Las actualizaciones que hemos traído efectivamente han garantizado un paso adelante. Obviamente nuestros competidores, sobre todo los de delante, han hecho aún más”, sostuvo.

Alpine tiene previsto continuar desarrollando nuevas piezas en las próximas carreras, con otro paquete programado para Montreal. El objetivo del equipo es sostener un proceso de evolución constante durante toda la temporada mientras continúa el trabajo de adaptación al reglamento técnico de 2026.