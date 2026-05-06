Arranque histórico para Alpine: los números que explican su gran presente

El Gran Premio de Miami dejó una señal clara sobre el presente de Alpine en la Fórmula 1 : el equipo atraviesa su mejor inicio de temporada desde que adoptó su actual denominación. Con resultados consistentes y presencia regular en la zona de puntos, la escudería empieza a consolidar un proyecto que venía gestándose desde hace más de un año.

El séptimo puesto conseguido por Franco Colapinto -tras una sanción a Charles Leclerc- fue clave para sostener esa tendencia positiva. Pierre Gasly , que no pudo terminar la carrera principal, sumó una unidad en la carrera Sprint y sigue liderando el proceso.

Este presente contrasta con el panorama reciente de Alpine , que había atravesado temporadas irregulares y con dificultades para mantenerse en la pelea del pelotón medio. Sin embargo, el cambio reglamentario y una decisión estratégica previa modificaron el rumbo.

A comienzos de 2025, Alpine optó por dejar de evolucionar su auto de ese año para concentrar recursos en el desarrollo del modelo 2026. Esa determinación implicó resignar rendimiento en el corto plazo, pero con la expectativa de dar un salto significativo bajo las nuevas reglas técnicas.

Si bien el proceso impactó en los resultados del año pasado (el equipo finalizó último), también permitió construir una base más competitiva. El actual monoplaza refleja ese trabajo previo y muestra una mayor solidez frente a sus rivales directos.

colapinto Alpine sorprende en el inicio de la temporada 2026 de la Fórmula 1. X @AlpineF1Team

Un inicio que supera antecedentes

Los números evidencian la evolución. Con 23 puntos en cuatro fechas, Alpine supera lo hecho en el inicio de 2023 (8 puntos) y deja muy atrás el arranque de 2024, cuando no sumó unidades en ese mismo tramo. Incluso en comparación con temporadas más competitivas, el registro actual se destaca: en 2022 acumuló 22 puntos en las primeras cuatro carreras, mientras que en 2021 llegó a 15.

El dato también cobra valor al compararlo con la campaña pasada. En todo 2025, Alpine sumó apenas 22 puntos, una cifra que ahora ya fue superada en solo cuatro fechas del nuevo campeonato.

puntos alpine En solo cuatro carreras, Alpine sumó más puntos que en toda la temporada 2025. Imagen generada por ChatGPT

Ese contexto refuerza la dimensión del progreso, especialmente teniendo en cuenta que el equipo decidió priorizar el desarrollo del auto actual con anticipación.

Un Alpine más competitivo en 2026

La temporada actual muestra un escenario diferente. Alpine logró puntuar en todas las carreras disputadas hasta el momento, con aportes tanto de Pierre Gasly como de Colapinto.

El equipo se ubica en el quinto lugar del campeonato de constructores y mantiene una ventaja sobre sus perseguidores directos. Más allá de la posición, lo que destaca es la regularidad y la sensación de haber encontrado un camino competitivo que puede sostenerse en el tiempo.