Briatore, sin filtro sobre Franco Colapinto: "Yo lo puse en el auto"

El paso de la Fórmula 1 por Miami no solo consolidó el buen momento de Franco Colapin to en pista, sino que también dejó definiciones contundentes dentro de Alpine. Flavio Briatore , una de las voces más influyentes de la escudería, salió a respaldar al argentino y reafirmó su papel en la decisión de incorporarlo.

Durante una entrevista con la periodista Florencia Andersen para Fox Sports, el italiano fue directo al referirse al proceso que llevó a Colapinto a ocupar un asiento en el equipo. “Yo creí en Franco todo el tiempo. Yo lo puse en el auto. En este equipo yo decido”, expresó, dejando en claro su nivel de injerencia.

Sus palabras llegan después del gran rendimiento del piloto argentino en cada una de las instancias del fin de semana en Miami, donde se mostró competitivo tanto en clasificación como en carrera y logró cerrar una actuación sólida dentro de la zona de puntos.

Briatore no solo respaldó la decisión desde lo político, sino que también analizó lo ocurrido en pista. El rendimiento de Colapinto en Miami fue uno de los puntos altos del equipo, con una actuación consistente en todas las sesiones.

“Franco tuvo un fin de semana muy bueno. Estuvo bien en la clasificación. Hoy fue muy sólido, sin errores”, señaló. La regularidad del argentino y su capacidad para mantenerse competitivo durante todo el evento fueron aspectos especialmente valorados.

Flavio Briatore habló sobre el presente de Franco Colapinto tras el GP de Miami Flavio Briatore habló sobre el presente de Franco Colapinto tras el GP de Miami

Además, el dirigente remarcó la comparación con otros pilotos de referencia, destacando que Alpine logró cerrar la carrera a siete segundos de Lewis Hamilton y con una diferencia considerable sobre Carlos Sainz.

La meta de Alpine y el trabajo conjunto

El italiano resaltó el funcionamiento general de la escudería, incluyendo el rendimiento en boxes, y volvió a poner el foco en la conducción del argentino: “Sin presión, manejando bien, sin errores. Súper, súper. Eso es lo que esperaba de Franco”.

Pensando en lo que viene, Briatore dejó en evidencia que Alpine no se conforma y apunta más alto en el campeonato de constructores. “Estamos buscando el P4, no el P6”, aseguró.

colapinto Flavio Briatore aseguró que Alpine apunta alto este año. X @AlpineF1Team

En esa lucha con equipos de mayor estructura, remarcó la importancia de sumar con ambos autos, algo que no pudieron lograr en Miami por el abandono de Pierre Gasly: “Hoy lamentamos lo de Pierre porque no pudimos tener los dos autos en los puntos”.

Por último, el dirigente volvió a enfocarse en el potencial del argentino y en la decisión que tomó tiempo atrás. “Ahora todos se dan cuenta de que Franco tiene el potencial para ser un súper piloto”, concluyó, convencido de que el rendimiento en pista empieza a validar su apuesta.