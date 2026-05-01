Fuerte banca de Briatore: dijo que Colapinto "ahora es libre de correr como quiera" y reveló el motivo

En la previa del Gran Premio de Miami de Fórmula 1 , Flavio Briatore centró su análisis en el presente de Franco Colapinto y dejó un mensaje directo sobre su enfoque en pista. El dirigente de Alpine remarcó que el argentino debe apoyarse en sus condiciones naturales para seguir creciendo dentro de la categoría.

“Franco solo necesita dejar que su talento guíe el auto y no preocuparse por lo que hacen los demás. Debe concentrarse, tiene el talento, solo tiene que conducir el auto”, sostuvo, en relación con la evolución del piloto en sus primeras carreras de la temporada.

En esa misma línea, también hizo referencia al contexto dentro del equipo y cómo cambió la situación respecto a las primeras fechas del campeonato.

En diálogo con Fox Sports, Briatore profundizó su análisis y llevó tranquilidad sobre las condiciones en las que compite el argentino: “Ahora no hay problema, tenemos repuestos suficientes. Así que no tenemos el riesgo de antes, ya sabes, si tenías un accidente o dabas un trompo era un problema. Ahora es libre de correr como quiera”.

El italiano, de amplia trayectoria en la Fórmula 1, planteó así un escenario diferente para Colapinto, con mayor margen operativo y sin las limitaciones que podían condicionar su rendimiento en pista.

La evolución de Franco dentro de Alpine

Más allá de ese contexto, Briatore también valoró el crecimiento del piloto en su relación con el equipo. “Ahora está mejor con la ingeniería, más maduro. Era un chico, ahora es un hombre. Maneja el auto como lo siente”, afirmó.

Además, destacó la dinámica de trabajo junto a su compañero Pierre Gasly, subrayando el intercambio constante de información dentro del equipo: “Los veo hablar mucho con los ingenieros, intercambiando información. Estoy muy contento”.

entrevista briatore Flavio Briatore es entrevistado por la periodista de Fox Sports Florencia Andersen. Instagram @briatoreflavio

Impacto fuera de la pista

Briatore también se refirió a la repercusión que genera Colapinto en Argentina, especialmente tras el evento multitudinario en Buenos Aires. “Esperaba más gente, al menos un millón”, bromeó el italiano.

Luego agregó: “Es una locura, es realmente difícil entender la pasión de los argentinos por la Fórmula 1. La forma en que Franco fue una estrella en este evento fue increíble”. Incluso reveló su sorpresa al ver las imágenes: “Cuando me envió el video, no lo podía creer. Es una completa locura, pero es muy bueno para él ver el apoyo de todo el país”.

Briatore se refirió al Road Show de Franco Colapinto en Palermo Briatore se refirió al Road Show de Franco Colapinto en Palermo

En lo deportivo, Colapinto viene de completar la práctica libre en el puesto 11 en el Autódromo Internacional de Miami, en la primera referencia del fin de semana. Con actualizaciones parciales en su monoplaza y un escenario más estable dentro del equipo, el objetivo será trasladar ese respaldo a la pista y consolidar su rendimiento en el resto de la actividad en Miami.