Nicolás Varrone se metió entre los mejores en Miami y largará quinto en la sprint de F2

El argentino Nicolás Varrone protagonizó una gran actuación en la Fórmula 2 al finalizar sexto en la clasificación del Gran Premio de Miami , resultado que le permitirá largar desde el quinto puesto en la carrera sprint del sábado gracias al sistema de grilla invertida.

En su segunda presentación de la temporada, el piloto de Van Amersfoort Racing mostró una evolución marcada y logró meterse entre los protagonistas de la categoría. El rendimiento en Miami representa un paso adelante en su proceso de adaptación a la antesala de la Fórmula 1, donde comienza a consolidarse frente a rivales con mayor experiencia.

La sesión clasificatoria se llevó a cabo en el Autódromo Internacional de Miami y correspondió a la segunda fecha de la temporada 2026. El mejor tiempo quedó en manos del indio Kush Maini, quien se aseguró la pole position para la carrera principal del domingo.

La tanda finalizó antes de lo previsto tras un incidente protagonizado por el noruego Martinius Stenshorne, cuyo auto presentó problemas y obligó a detener la actividad.

La grilla y lo que viene para Nico Varrone

Con este resultado, Varrone se beneficia del formato de la Fórmula 2, que invierte las posiciones de los diez primeros para la carrera sprint. De esta manera, partirá desde el quinto lugar, en una ubicación que le permite aspirar a sumar puntos importantes.

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La actividad continuará con la sprint del sábado, mientras que el domingo se disputará la carrera principal, donde se definirá al ganador del fin de semana en Miami.