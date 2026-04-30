Vuelve la Fórmula 2: días, horarios y cómo seguir a Nico Varrone en Miami

La Fórmula 2 retoma su calendario este fin de semana en Miami tras una prolongada pausa desde su apertura en Australia, con la presencia del argentino Nicolás Varrone , quien afrontará su segunda participación en la temporada 2026 en un contexto clave para su adaptación.

Luego de casi dos meses sin actividad desde la apertura en Melbourne, la categoría vuelve a compartir escenario con la Fórmula 1 en el trazado urbano del Miami International Autodrome, en una fecha clave para reordenar el campeonato.

La reconfiguración del calendario obligó a trasladar las rondas suspendidas en Medio Oriente, por lo que Miami y Montreal fueron incorporadas como sedes para mantener el desarrollo del certamen.

El piloto de Ingeniero Maschwitz transita su primer año en la Fórmula 2 con el equipo Van Amersfoort Racing y llega con el objetivo de dar un salto competitivo respecto a su estreno en Australia.

En Melbourne, Varrone finalizó 17°, aunque mostró buen ritmo en carrera al liderar durante siete vueltas, una señal alentadora en su proceso de adaptación a la categoría.

Ahora, en Miami, buscará consolidarse en un fin de semana que marcará su segunda experiencia en la antesala de la Máxima.

nicolás varrone Nico Varrone afronta su segundo desafío en Fórmula 2. Instagram @vanamersfoortracing

Cómo llega el campeonato de Fórmula 2

La temporada comenzó con protagonismo latinoamericano: el paraguayo Joshua Durksen se llevó la victoria en la carrera sprint, mientras que el búlgaro Nikola Tsolov ganó la competencia principal.

Tsolov lidera el campeonato con 25 puntos, seguido por el brasileño Rafael Camara y el neerlandés Laurens Van Hoepen, ambos con 18 unidades tras la primera fecha.

Además de Varrone, la categoría cuenta con otros representantes de la región como Sebastián Monoya, Rafael Villagómez y Noel León, lo que refuerza la presencia latinoamericana en la grilla.

Días y horarios para seguir a Varrone en Miami

La actividad en pista comenzará el viernes con la práctica libre desde las 10:30 (hora de Argentina), seguida por la clasificación a las 15:30, instancia clave para definir el orden de largada. El sábado será el turno de la carrera sprint, programada para las 11:00, mientras que el domingo se disputará la prueba principal desde las 13:30, en un recorrido más extenso que pondrá a prueba estrategia y consistencia.

En Latinoamérica, la transmisión estará a cargo de ESPN y la plataforma Disney+, que emitirán todas las sesiones del fin de semana, desde los entrenamientos hasta las carreras.

De esta manera, los fanáticos podrán seguir cada instancia del desempeño de Varrone en un circuito exigente, en el que buscará continuar su aprendizaje y sumar experiencia en su primera temporada en la Fórmula 2.