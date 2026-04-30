Lionel Messi le envió su primer mensaje al plantel del UE Cornellà, el club que compró

El inicio de una nueva etapa fuera de la cancha para Lionel Messi ya tiene su primera señal concreta. Tras concretar su desembarco en el UE Cornellà , el campeón del mundo decidió dar un paso más y comunicarse directamente con quienes forman parte del día a día del club.

Lejos de un anuncio formal, el rosarino optó por un contacto interno con jugadores, cuerpo técnico y empleados, en el que dejó en claro cuál será su implicancia en este nuevo desafío.

“Quería saludarlos y decirles que acá estamos, para crecer y ayudar en todo lo que haga falta. Tenemos mucha ilusión en este nuevo proyecto”, expresó, en palabras que rápidamente generaron impacto dentro de la estructura del equipo.

El contenido del mensaje no solo funcionó a modo de presentación, sino también como una declaración de intenciones. Messi dejó entrever que su rol no será distante, sino cercano y comprometido con el desarrollo del club.

Esa postura ya había tenido algunos indicios previos: el argentino siguió partidos del equipo y hasta compartió reacciones públicas, una señal de que su vínculo con el proyecto no comenzó con la compra, sino que venía gestándose desde antes.

El impacto interno fue inmediato, ya que el plantel y el staff interpretaron sus palabras como un respaldo directo en un momento clave de la temporada.

Un equipo competitivo en un momento clave

En lo deportivo, el Cornellà atraviesa una fase decisiva en la Tercera RFEF, donde se mantiene en puestos de protagonismo y con el objetivo firme de pelear por el ascenso. Actualmente ubicado en la parte alta de la tabla, el equipo ya aseguró su lugar en los playoffs, lo que mantiene viva la ilusión de dar un salto de categoría en el corto plazo.

ue cornella UE Cornellà, el equipo adquirido por Lionel Messi. X @ue_cornella

Más allá de lo inmediato, el club representa una estructura con fuerte arraigo formativo dentro del fútbol español, ubicada en el entorno de Barcelona, una ciudad clave en la historia personal y deportiva del propio Messi.

Con una tradición enfocada en el desarrollo de juveniles y un perfil de crecimiento sostenido, el Cornellà encuentra ahora en la figura del argentino un impulso que trasciende lo económico.

El mensaje inicial dejó en claro ese enfoque: no se trata solo de invertir, sino de construir. Y en ese camino, Messi ya dio su primer paso, marcando el tono de una etapa que recién comienza pero que ya genera expectativas dentro y fuera del club.