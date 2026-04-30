Colapinto contó detalles de su encuentro con Messi y reveló la sorpresiva pregunta que le hizo Leo

El argentino Franco Colapinto vive días especiales en la previa del Gran Premio de Miami , pero hubo un momento que superó todo: su encuentro con Lionel Messi . El piloto contó cómo fue esa experiencia y dejó detalles que sorprendieron.

"Fue único. A Leo lo quería conocer desde que era un bebé, pero quería que se diera de una forma natural, que no fuera marketing, con cámaras; no quería que hubiera todo ese circo. Se dio de una forma tranquila, natural, relajada. Fueron 20 minutos charlando con Leo, es una cosa de locos, es algo que no me lo había imaginado nunca", aseguró con una sonrisa en diálogo con Adrián Puente por Fox Sports.

"Estoy feliz de haberlo conocido como persona; como deportista lo apreciamos todos y lo amamos. Creo que si hay alguien que todos los argentinos quieren conocer y sueñan con conocer es Leo, y haber tenido la oportunidad fue un momento muy lindo", agregó.

Qué dijo Colapinto sobre la chance de que Messi vaya al paddock de Alpine

Colapinto reveló el detrás de escena de su encuentro con Messi Colapinto reveló el detrás de escena de su encuentro con Messi Fox Sports

Además, se refirió a la posibilidad de que Messi esté presente en el GP de Miami: “Ojalá que venga. Yo le dije que se cuide porque me da un poco de miedo en el paddock; me dijeron que hay mucho show y hay mucha gente. Sería impresionante que venga”. Incluso reveló un detalle llamativo: “Me preguntó si podía subirse al auto o verlo de cerca; (le dije) ‘obvio, te dejo que corras vos, te dejo el casco’”.

Sin embargo, bajó un poco la expectativa: "Va a ser un poco un circo y creo que este fin de semana va a haber mucha gente y no quiero que venga a pasarla mal o que viva una situación de mucha gente y que no quiera estar ahí. Ojalá que, si viene, lo disfrute. Si no, que me banque desde la casa; sería ya un placer y un honor enorme".