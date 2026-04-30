Se filtraron las fotos de Franco Colapinto enamoradísimo paseando por Palermo

¡Los paparazzi a full! Te mostramos las fotos in fraganti de Franco Colapinto, su novia, y los looks cancheros de la pareja enamorada.

Franco Colapinto y Maia Reficco fueron vistos juntos caminando por las calles de Palermo en Buenos Aires, y fue allí donde la pareja desplegó dos filosofías del vestir urbano que coordinaron entre sí sin necesidad de acordar de antemano el código de vestimenta.

Ella apareció con un buzo negro oversized de capucha que caía sobre su cuerpo sin marcar silueta alguna, un vaquero de tiro medio en lavado clásico sin roturas ni detalles llamativos, el pelo recogido en un moño despeinado, unos aros pequeños y anillos en las manos que se le vieron al sostener las gafas de sol.

Maia apostó por un look que priorizaba la comodidad pero sin perder el estilo, porque la fórmula del buzo oversized más jeans rectos siempre funciona cuando quien la lleva entiende que el secreto no está en las prendas sino en los detalles que las activan, como ese moño despeinado o esas gafas de sol en la mano que funcionaban como accesorio de actitud más que como un objeto funcional.

Franco, por su lado, lució un sweater beige de tejido grueso que llevaba un dado rojo con puntos blancos como pieza statement, una remera blanca asomando por debajo del cuello redondo para crear un efecto de capas sutil, una gorra blanca de baseball que le dio un aire más terrenal, más de pibe que sale a caminar la ciudad sin que nadie le diga cómo debe vestirse, y un pantalón que terminó de cerrar el estilismo casual.